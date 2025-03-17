Kadıköy'de Drift Atan Kadın Sürücüye 48 Bin Lira Ceza

Kadıköy'de yapılan bir trafik denetiminde drift atan kadın sürücüye 48 bin 378 lira ceza kesildi.

Olay, 14 Mart'ta Bostancı mevkisinde yaşandı. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sanal Trafik Devriyesi ekipleri, sürücünün aracıyla drift yaptığına dair sosyal medyada yayımlanan görüntüleri incelemeye aldı.

Yapılan çalışmalar neticesinde, plaka bilgilerinden kimliği tespit edilen sürücü M.N.Ç. gözaltına alındı. Ardından polis merkezine götürülen sürücüye, Karayolları Trafik Kanunu’nun ilgili maddelerinden toplam 48 bin 378 lira idari para cezası uygulandı.

Ayrıca, sürücünün ehliyetine 2 aylığına el konuldu. Bu olay, trafikte sorumsuz davranışların aceleci sonuçlarını bir kez daha gözler önüne serdi.