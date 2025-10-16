Kadıköy'de Ev Soyup Parktaki Otomobili Çalan 2 Şüpheli Tutuklandı

Kadıköy Merdivenköy'de iki evden hırsızlık yapıp park halindeki otomobili çaldıkları belirlenen H.Y. ve D.C.K. tutuklandı; zarar yaklaşık 6 milyon lira.

Yayın Tarihi: 16.10.2025 11:13
Güncelleme Tarihi: 16.10.2025 11:13
İstanbul Kadıköy'de, Merdivenköy Mahallesi'nde iki ayrı evden ziynet eşyası ve para çalan, ardından park halindeki otomobili çaldıkları tespit edilen iki şüpheli adliyeye sevk edilerek tutuklandı.

Soruşturma ve tespit

Olayla ilgili soruşturmayı yürüten Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, ilk hırsızlığın 27 Ağustos tarihinde gerçekleştiğini belirledi. Ekipler, aynı şüphelilerin evden aldıkları anahtar ile park halindeki otomobili çalıştırıp çaldıklarını tespit etti. Ayrıca şüphelilerin 2 Eylül tarihinde bir başka evden daha hırsızlık yaptığı belirlendi.

Mağdurların ifadeleri ve olay yerindeki incelemeler sonucu, toplam zarar tutarının yaklaşık 6 milyon lira olduğu kaydedildi. Güvenlik kamera görüntülerinin incelenmesiyle şüphelilerin kimlikleri belirlenerek soruşturma derinleştirildi.

Gözaltı ve adli süreç

Görüntüler ve istihbarat çalışmaları sonucu şüphelilerin H.Y. (26) ve D.C.K. (29) olduğu tespit edildi. Maltepe'de bir evde saklandıkları öğrenilen şüpheliler, 13 Ekim'de düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemler sırasında, H.Y.'nin 104 suç kaydı bulunduğu, hakkında 18 ayrı suçtan arama bulunduğu ve 8 yıl 25 gün kesinleşmiş hapis cezasının olduğu ortaya çıktı. Diğer şüphelinin ise çeşitli suçlardan 16 kaydı bulundu.

Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi; cumhuriyet savcılığındaki sorgularının ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandılar.

Güvenlik kamerası görüntüleri

Olay yerindeki güvenlik kameraları, şüphelilerin binalara girebilmek için birbirlerinin omuzlarına çıkarak tırmandıkları anları kaydetti. Bu görüntüler, soruşturmada önemli delil olarak değerlendirildi.

2025 Pastırma Sıcakları: Kasım Sürprizi Geliyor mı?