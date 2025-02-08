Kadıköy'de İş Yerine Kurşunlama: 2 Şüpheli Tutuklandı

Kadıköy'de Kurşunlama Olayında Tutuklamalar Gerçekleşti

Kadıköy'de, bir iş yerine yönelik gerçekleşen kurşunlama iddiaları sonrasında 3 şüpheli yakalandı. 25 ve 26 Ocak tarihlerinde meydana gelen olayla ilgili olarak Asayiş Şube Müdürlüğü ve Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

Ekipler, Koşuyolu Mahallesi Koşuyolu Caddesi'nde bulunan iş yerinin güvenlik kameralarını inceledi. Bu inceleme sonrasında 17 yaşındaki Y.C.B., 26 yaşındaki M.Y. ve 19 yaşındaki M.A. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.Y. ve M.A. tutuklanırken, Y.C.B. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.