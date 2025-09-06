DOLAR
Kadıköy'de 'İsrail'e Tam Ambargo, Filistin'e Özgürlük' Yürüyüşü

Filistin'e Özgürlük Platformu Kadıköy'de yürüyüş düzenledi; basın açıklamasında Gazze'ye destek, IAGS kararı ve Sumud Filosu vurgulandı.

Yayın Tarihi: 06.09.2025 22:11
Güncelleme Tarihi: 06.09.2025 22:37
Filistin'e Özgürlük Platformu, Kadıköy'de 'İsrail'e tam ambargo, Filistin'e özgürlük' sloganıyla bir yürüyüş düzenledi. Boğa heykeli önünde toplanan katılımcılar çeşitli pankartlar açtı, Türk ve Filistin bayrakları taşıyarak İskele Meydanı'na yürüdü ve burada bir basın açıklaması okundu.

Basın Açıklamasında Talepler ve İddialar

Açıklamada, dünyanın birçok şehrinde yüz binlerce insanın İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına dur demek için meydanlarda olduğu aktarıldı. Gazze'ye selam gönderilen açıklamada 'Bugün, resmi açıklamalara göre yaklaşık 63 binden fazla Filistinlinin adını haykırma günü. 18 binden fazla Filistinli küçücük çocukların adını haykırma günü. İsrail 23 aydır Gazze'ye saldırıyor. Siyonist katiller, kadınları, çocukları, hayvanları, ağaçları katlediyor. Tarihi, binaları, okulları, hastaneleri, yolları her şeyi küle çevirmeye çalışıyorlar. Gazze'de çocuklar açlıktan ölüyor.'

Açıklamada ayrıca İsrail'in Gazze'yi tamamen işgal operasyonu için 60 bin yedek askeri göreve çağırdığı, 23 ayda işgal devletinin Gazze'de yarattığı yıkımın bilançosunun çok ağır olduğu vurgulandı. Uluslararası Soykırım Araştırmacıları Derneğinin (IAGS) 500 üyesinin yüzde 86'sı tarafından desteklenen kararın, 'İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki politikaları ve eylemlerinin Birleşmiş Milletler Soykırım Suçunun Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi'nin 2. maddesindeki soykırım tanımına uyduğu' ifadesine yer verildi. Ayrıca İsrail'in yaşlı, hasta, çocuk ve kadın ayrımı yapmaksızın binlerce Filistinliyi esir tuttuğu bildirildi.

'Sumud Filosu onurumuzdur'

Açıklamada, Küresel Sumud Filosu'nun İsrail'in ablukasını dağıtmak için yola çıktığına dikkat çekildi ve filonun eylül ayının ortalarında Gazze açıklarına varmasının beklendiği belirtildi.

