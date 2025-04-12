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Kadıköy'de Sarsan Otomobil Yerine Ceza Yağdı: 12 Bin Lira!

Kadıköy'de otomobilin camından sarkan sürücü ve yolculara toplam 12 bin 97 lira ceza uygulandı.

Yayın Tarihi: 12.04.2025 15:36
Güncelleme Tarihi: 12.04.2025 15:36
Kadıköy'de Sarsan Otomobil Yerine Ceza Yağdı: 12 Bin Lira!

Kadıköy'de dikkat çekici bir olay yaşandı. Suadiye Mahallesi Çetin Emeç Bulvarı'nda 9 Nisan'da, bir sürücü otomobilin açık camına oturarak dans etti ve aracın kontrolünü ayağıyla sağlamaya çalıştı.

Bu sırada, sürücünün yanındaki yolcular da camlardan sarkarak ona eşlik etti. Sosyal medyada yayımlanan bu görüntüler, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin dikkatini çekti.

Ekipler, sürücü E.K. ile otomobildeki S.Ç, S.T. ve S.M.T'nin kimliklerini tespit etti. Olayın ardından dört kişi gözaltına alınarak ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

Ayrıca, sürücü ve yanındaki yolculara toplam 12 bin 97 lira ceza kesildi. Bu durum, hem trafikteki tehlikeleri gözler önüne sererken hem de kamu güvenliğine karşı yapılan dikkatsiz davranışların sonuçlarını bir kez daha hatırlattı.

Kadıköy'de otomobilin camından sarkan sürücü ile yanındaki yolculara toplam 12 bin 97 lira ceza...

Kadıköy'de otomobilin camından sarkan sürücü ile yanındaki yolculara toplam 12 bin 97 lira ceza kesildi.

Kadıköy'de otomobilin camından sarkan sürücü ile yanındaki yolculara toplam 12 bin 97 lira ceza...

Kadıköy'de otomobilin camından sarkan sürücü ile yanındaki yolculara toplam 12 bin 97 lira ceza kesildi.

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