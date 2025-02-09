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Kadim Aşiretler Federasyonu'ndan Barış Çağrısı: 'Huzur ve Refah İçin Her Adımı Destekliyoruz'

Kadim Aşiretler Federasyonu, huzur ve refah için atılacak her adımı desteklediklerini belirterek, barış çağrısında bulundu.

Yayın Tarihi: 09.02.2025 17:47
Güncelleme Tarihi: 09.02.2025 17:47
Kadim Aşiretler Federasyonu'ndan Barış Çağrısı: 'Huzur ve Refah İçin Her Adımı Destekliyoruz'

Kadim Aşiretler Federasyonu'ndan Barış ve Huzur Mesajı

Kadim Aşiretler Federasyonu Başkanı Rasim Aslan, ülkenin huzur ve refahı için atılacak her adımı desteklediklerini ifade etti. Van'daki bir otelde aşiret temsilcileriyle bir araya gelen Aslan, son 40 yılda yaşanan olumsuzlukların telafisi mümkün olmayan can kayıplarına yol açtığını vurguladı.

Ortak Acılar ve Çatışma Ortamı

Aslan, yoğun çatışma ortamının sadece ülkedeki insanların değil, aynı zamanda genç nesillerin de geleceğini tehdit ettiğini belirterek, “Ülkemiz terör olaylarından büyük zarar görmektedir. Kardeşçe yaşamamızı istemeyen bazı güçler, kaos ortamının sürmesini arzuluyor” dedi.

Barış İçin Birlik ve Beraberlik Gereken Girişimler

Aşiret lideri, barış ikliminin inşa edilmesi için toplumun her kesiminin girişimlere destek vermesi gerektiğini belirterek, siyasi liderlerin barış için attığı adımların önemine dikkat çekti. Bu bağlamda, PKK'nın silah bırakmasına yönelik Abdullah Öcalan'a yapılan çağrıyı değerli bulduğunu ifade etti.

“Kürt Sorunu ve Ülke Birliği”

Aslan, Kürt meselesinin muhatabının Kürt halkı olduğunu, bu meselede adım atılması için İslami camianın da devrede olması gerektiğini vurguladı. “Türkiye, Türkler ve Kürtlerin güvende yaşayabileceği tek vatan” diyerek, farklı görüşlere sahip toplum kesimlerinin sürece katılımını önemsedi.

Barış Sürecinin Siyasi Propaganda Aracı Olmaması

Orta Doğu’da yaşanan olayların Türkiye üzerinden durdurulabileceğine dikkat çeken Aslan, bu sürecin herhangi bir siyasi propagandaya feda edilmemesi gerektiğini söyledi. “PKK, yaşanan acılara kulak vermeli ve silah bırakma iradesini göstermelidir” şeklinde konuştu.

Kardeşlik ve Birlik Çağrısı

Kadim Aşiretler Federasyonu olarak, tüm Türkiye halklarına seslenerek, birlik ve beraberliği sağlama çabalarını desteklediklerini ifade eden Aslan, “Her kesimi çözümün bir parçası olmaya çağırıyoruz” dedi.

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