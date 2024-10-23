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Kadim Aşiretler Federasyonu'ndan Barış ve Huzur Vurgusu

Kadim Aşiretler Federasyonu, barış ve huzura yönelik atılan adımlara destek vereceklerini açıkladı.

Yayın Tarihi: 23.10.2024 15:41
Güncelleme Tarihi: 23.10.2024 15:41
Kadim Aşiretler Federasyonu'ndan Barış ve Huzur Vurgusu

Kadim Aşiretler Federasyonu'ndan Huzur Mesajı

Federasyon Başkanı Rasim Aslan, toplumsal barışın sağlanması için bir araya gelinmesi gerektiğinin altını çizdi. Aslan, "Artık acılar ve gözyaşı üzerine değil, hep birlikte güzel bir gelecek oluşturmak için toplumumuzun tüm kesimleri daha fazla sorumluluk almalıdır," dedi.

Tarihî Sorumluluk

Aslan, son zamanlarda bazı devlet büyükleri ve siyasi parti liderlerinin barış ve kardeşlik için önemli adımlar attığını vurguladı. "Bu adımları kıymetli buluyoruz ve her türlü katkıyı sunmaya hazırız," şeklinde konuştu.

Geçmişten Ders Alarak

Yaşanan acıların ve hüzünlerin göz ardı edilmemesi gerektiğini belirten Aslan, "Bütün bu sorunların çözüm adresi içimizdeki aklıselim bakış açısıdır. Yeniden toplumsal barış ve kardeşlik ruhunu inşa etmenin yolu ortak değerlerimiz, kültürümüz ve inançlarımızdır," dedi.

Aslan, Çanakkale ruhunun bu bağlamdaki önemini vurgulayarak, toplumsal dayanışmanın ve kardeşliğin yeniden inşa edilmesi gerektiğini beyan etti.

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