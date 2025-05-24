Kadim Şehir Hakkari Çalıştayı Başladı: Uluslararası Katılım ve Önemi

Hakkari'de Uluslararası Çalıştay Coşkuyla Başladı

Hakkari'de düzenlenen "Kadim Şehir Hakkari Çalıştayı", farklı ülkelerden akademisyenlerin katılımıyla başladı. Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, çalıştayın önemini vurgulayarak, bu organizasyonun kente yeni bir bakış açısı kazandıracağını ifade etti.

Huzurun ve Güvenin Simbolü Hakkari

Meydan Medresesi'nde gerçekleştirilen çalıştayda, saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunmasının ardından, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın mesajı okundu. Vali Çelik, Hakkari’nin 40 yılı aşkın süredir ciddi sıkıntılar yaşadığını belirterek, 7 farklı ülkeden akademisyenlerin katılımının önemli olduğunu dile getirdi. Ayrıca, Hakkari'nin sahip olduğu zorlu coğrafyanın getirdiği sorunların aşılması adına çalıştayın bir başlangıç olduğunu ifade etti.

Çelik, "Güvenin olduğu yerde huzur vardır. Hakkari, insanların birbirine güvendiği bir şehir olarak tanımlanmalıdır. Son yıllarda spekülatif kara bulutlar dağılmış, Hakkari güven ve huzurun bir araya geldiği bir şehir olmuştur." dedi.

Uluslararası İlişkiler ve İşbirliği

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Etnik ve Dini Oluşumlardan Sorumlu Bölge Bakanı Aydın Maruf, Hakkari’nin, kültürü ve misafirperverliği ile önemli bir şehir olduğunu belirtti. Türkiye Cumhuriyeti’nin Orta Doğu'da bir barış merkezi olduğunu ve bölgede farklı etnik gruplar için her zaman destek sağladığını ifade etti. Maruf, bu tür organizasyonların ilişkilerin geliştirilmesinde büyük rol oynadığını belirtti.

Uluslararası Üniversiteler Konseyi Kurucu Başkanı Orhan Hikmet Azizoğlu, Hakkari'de çalıştay düzenlemenin gurur verici olduğunu ve bu etkinliğin akademik, kültürel ve sosyal çalışmalara katkıda bulunacağını söyledi.

Hakkari Üniversitesi'nin Katkıları

Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Gençcelep, üniversitenin 2008 yılında kurulduğunu ve 14 profesör ile dinamik bir akademik kadroya sahip olduğunu belirtti. Hedeflerinin, Irak üniversiteleri ile işbirliğini artırmak olduğunu ifade etti.

Eski Irak Bağdat Yüksek Öğretim Bakanlığı Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Fouad Kasim Mohammed ise Türkiye'nin yüksek öğretim alanındaki gelişimini ve konseyin etkinliklerindeki kritik rolünü vurguladı.

Çalıştaya; Hakkari Valiliği yetkilileri, AK Parti İl Başkanı Zeydin Kaya, uluslararası üniversitelerden akademisyenler, kurum amirleri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

Uluslararası Üniversiteler Konseyi Başkanlığınca düzenlenen "Kadim Şehir Hakkari Çalıştayı" başladı. Meydan Medresesi'nde düzenlenen çalıştayda, Vali ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik (ortada), Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Etnik ve Dini Oluşumlardan Sorumlu Bölge Bakanı Aydın Maruf (sağ 3), Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Gençcelep (sağ 2), Uluslararası Üniversiteler Konseyi Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mahmut Doğru (sol 2) yer aldı.

Uluslararası Üniversiteler Konseyi Başkanlığınca düzenlenen "Kadim Şehir Hakkari Çalıştayı" başladı. Meydan Medresesi'nde düzenlenen çalıştayda, Vali ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik (ortada), Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Etnik ve Dini Oluşumlardan Sorumlu Bölge Bakanı Aydın Maruf (sağ 3), Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Gençcelep (sağ 2), Uluslararası Üniversiteler Konseyi Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mahmut Doğru (sol 2) yer aldı.