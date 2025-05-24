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Kadim Şehir Hakkari Çalıştayı Sona Erdi: Eğitim ve İstihdam Vurgusu

Hakkari'de düzenlenen çalıştayda eğitim, istihdam ve maden potansiyeline dair önemli kararlar alındı.

Yayın Tarihi: 24.05.2025 19:18
Güncelleme Tarihi: 24.05.2025 19:18
Kadim Şehir Hakkari Çalıştayı Sona Erdi: Eğitim ve İstihdam Vurgusu

Hakkari'de Kadim Şehir Çalıştayı Sonuçlandı

Uluslararası Üniversiteler Konseyi tarafından Hakkari'de gerçekleştirilen Kadim Şehir Hakkari Çalıştayı başarıyla sona erdi. Hakkari Valiliği ve Hakkari Üniversitesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen etkinlikte, 7 farklı ülkeden gelen akademisyenlerin katılımıyla çeşitli oturumlar yapıldı.

Hakkari Eğitim Master Planı

Çalıştayın sonuç bildirgesi, Meydan Medresesi'nde duyuruldu. Uluslararası Üniversiteler Konseyi Genel Sekreteri Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat tarafından okunan bildirgede, Hakkari için bir Eğitim Master Planı oluşturulmasının gerekliliği vurgulandı. Eğitim faaliyetlerinin geliştirilmesi adına kısa, orta ve uzun vadeli hedefler belirlenmesi gerektiği ifade edildi.

Eğitimde Erişim ve Kalite

Polat, merkezi ve kırsal alanlar arasındaki teknolojik altyapı farklılıklarının giderilmesi gerektiğini ve özel eğitime ihtiyaç duyan bireyler için eğitim olanaklarının artırılması gerektiğinin altını çizdi. Ayrıca, aday öğretmenlerin eğitim süreçlerinin güçlendirilmesi ile eğitimde kalitenin artırılmasının önemine dikkat çekti.

Yerel İşbirlikleri ve Maden Potansiyeli

Mesleki eğitim alanlarının, Hakkari'nin sosyoekonomik yapısına uygun şekilde belirlenmesi gerektiğini belirten Polat, yerel paydaşların, özel sektör ile üniversiteler arasında işbirliklerinin önemine vurgu yaptı. Hakkari'de çıkarılan çinko ve kurşun maddelerinin, işlenerek nihai ürün haline getirilmesi için izabe tesislerinin kurulması gerektiği de kaydedildi.

Spor ve Kültür Alanlarında Gelişmeler

Polat, Hakkari'deki önemli sportif branşlara yönelik çalışmaların artırılması; kayak, tırmanma ve rafting gibi sporlara özel önem verilmesi gerektiğini söyledi. Ayrıca, bölgenin tarihi ve kültürel mirasının UNESCO listesine dahil edilmesi için akademik çalışmalar yapılmasının önemine değindi.

Plaket Töreni ve Katılımcılar

Çalıştayın sonunda, Uluslararası Üniversiteler Konseyi Kurucu Başkanı Orhan Hikmet Azizoğlu, programa katkı sağlayan protokol üyelerine plaket takdim etti. Programa Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Gençcelep ve birçok akademisyen katıldı.

Uluslararası Üniversiteler Konseyi Başkanlığınca Hakkari'de düzenlenen "Kadim Şehir Hakkari...

Uluslararası Üniversiteler Konseyi Başkanlığınca Hakkari'de düzenlenen "Kadim Şehir Hakkari Çalıştayı" açılış programının ardından çeşitli oturumlarla devam etti.

Uluslararası Üniversiteler Konseyi Başkanlığınca Hakkari'de düzenlenen "Kadim Şehir Hakkari...

Uluslararası Üniversiteler Konseyi Başkanlığınca Hakkari'de düzenlenen "Kadim Şehir Hakkari Çalıştayı" açılış programının ardından çeşitli oturumlarla devam etti.

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