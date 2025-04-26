Kadın Akrobasi Pilotu Semin Öztürk Şener, Dünya Pilotlar Günü'nde Gösteri Uçuşu Gerçekleştirdi

Kadın Akrobasi Pilotu Dünya Pilotlar Günü’nü Kutladı

Türkiye'nin tek sivil kadın akrobasi pilotu Semin Öztürk Şener, Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde düzenlenen etkinlikte göz dolduran bir gösteri uçuşu yaptı.

Havacılık Merkezi'nde Özel Etkinlik

Sivrihisar Havacılık Merkezi'nde, Sivrihisar Havacılık Kulübü Derneği tarafından organize edilen Dünya Pilotlar Günü çerçevesinde "Amatör, Sportif ve Kültürel Havacılık Sempozyumu" gerçekleştirildi.

Sempozyumda, amatör pilotlar Ömer Erdem ve Ferhat Tigrel, katılımcılara havacılık ile ilgili bilgilerini aktardılar. Etkinlik kapsamında, Semin Öztürk Şener, "Yeni Menekşe" adlı uçağıyla etkileyici bir akrobasi gösterisi sergiledi. Şener'in gösterisi, izleyicileri büyüledi.

Dünya Pilotlar Günü’nü Coşkuyla Kutladı

Gösterinin ardından, AA muhabirine açıklama yapan Şener, pilotların Dünya Pilotlar Günü'nü kutladıklarını vurguladı. Sivrihisar Havacılık Merkezi'nde bu özel günü 7'den 70'e herkesle kutladıklarının altını çizen Şener, "Bugün yine başka güzel bir etkinlik gerçekleştirdik. Büyük küçük demeden hem geleceğin pilotları hem kıdemli pilotlar hep beraber güzel bir şekilde bugünü coşkuyla kutluyoruz" dedi.

Türkiye'nin tek sivil kadın akrobasi pilotu Semin Öztürk Şener, Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde gösteri uçuşu gerçekleştirdi.

Türkiye'nin tek sivil kadın akrobasi pilotu Semin Öztürk Şener, Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde gösteri uçuşu gerçekleştirdi.