Kadın Doğum Uzmanı Op. Dr. Şerife Eskalen Medical Point Gaziantep’te

Op. Dr. Şerife Eskalen, Medical Point Gaziantep Hastanesi’nde hasta kabulüne başladı; gebelik, doğum, laparoskopi ve genital estetik alanlarında hizmet verecek.

Yayın Tarihi: 29.11.2025 09:11
Güncelleme Tarihi: 29.11.2025 09:11
Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Şerife Eskalen, Medical Point Gaziantep Hastanesi’nde hasta kabulüne başladı.

Medical Point Gaziantep Hastanesi kadrosuna dahil edilen Op. Dr. Şerife Eskalen, hastalara gebelik ve doğum süreçlerinde multidisipliner yaklaşım sunacak.

Uzmanlık Alanları

Op. Dr. Şerife Eskalen’in uzmanlık alanları arasında Gebelik Takibi, Riskli Gebelikler, Normal Müdahaleli Doğum, Epidural Doğum (Prenses Doğum), Laparoskopik Operasyonlar, İdrar Kaçırma Ameliyatları, İnfertilite, Genital Estetik Operasyonlar, Kist, Myom, Rahim ameliyatları, Hormon bozuklukları ve menapoz dönemi yer alıyor.

