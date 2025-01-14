Kadın Dostu Kentler Programı'nın Üçüncü Aşaması İçin İmza Töreni Düzenlendi

Kadın Dostu Kentler Programı'nda Yeni Dönem

Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu'nun (UNFPA), Avrupa Birliği'nin (AB) finansal desteği ve Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ortaklığıyla uygulanacak Kadın Dostu Kentler Programı'nın üçüncü aşaması için imza töreni düzenlendi.

Önceki Aşamalar ve Hedefler

İlk aşaması 2006-2010, ikinci aşaması ise 2011-2015 yıllarında yürütülen program, kamusal politikaların kapsayıcılığını artırmayı ve cinsiyet eşitliğini yerel kamu politikalarına entegre etmeyi amaçlıyor.

TBB Genel Sekreteri'nden Önemli Açıklamalar

TBB Genel Sekreteri Suat Yıldız, birlik binasında gerçekleştirilen törende, "Bu adım, kadınların kentlerdeki yaşam kalitesini artırmak ve toplumsal cinsiyet eşitliğini tesis etmek adına büyük bir dönüm noktasıdır." dedi.

Yıldız, ayrıca programın yalnızca kadınlara yönelik olmadığını, tüm kent sakinleri için daha yaşanabilir ortamlar yaratmayı hedeflediğini belirtti.

Projenin Sağlayacağı Katkılar

UNFPA Türkiye Temsilcisi Mariam A. Khan, projenin öncülüğünü üstlenen 25 belediye ile kadın-erkek eşitliği açısından önemli katkılar sağlanacağını ifade etti. Khan, "Yerelde eylem planları oluşturulacak ve sistemler geliştirilecek, böylece kalıcı etkiler sağlanacak." dedi.

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Thomas Hans Ossowski, projeyle kadın hakları ve kadın dostu şehirler anlayışının güçlendirilmesinin hedeflendiğini vurguladı.

AB Başkanlığı Mali İşbirliği ve Proje Uygulama Genel Müdürü Bülent Özcan ise yerel yönetimlerin kapasitesinin güçlendirilmesi üzerine kapsamlı projeler yürüttüklerini açıkladı.

İmza Töreni

Gerçekleştirilen konuşmaların ardından imza töreni başarılı bir şekilde tamamlandı.