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Kadın Girişimcilere Sıfır Faizli 1 Milyon TL Kredi Desteği!

Hükümet, kadın girişimcilerin iş hayatına atılmalarını desteklemek amacıyla 1 milyon TL'ye kadar sıfır faizli kredi sunuyor.

Yayın Tarihi: 26.06.2025 16:23
Güncelleme Tarihi: 26.06.2025 16:23
Kadın Girişimcilere Sıfır Faizli 1 Milyon TL Kredi Desteği!

Kadın Girişimcilere Büyük Destek: 1 Milyon TL Sıfır Faizli Kredi

Devlet, kadınların iş dünyasında daha aktif yer almasını sağlamak üzere önemli adımlar atmaya devam ediyor. Son olarak, Halkbank aracılığıyla gerçekleşecek olan sıfır faizli esnaf kredisi paketi, girişimci kadınların hayallerini gerçeğe dönüştürmelerinde büyük bir fırsat sunuyor. Bu program, KOSGEB ile iş birliği içerisinde hayata geçirildi ve kredi desteği 1 milyon TL'ye kadar ulaşabiliyor.

genç kadın girişimcilere 300.000 TL Desteği

Özellikle 35 yaş altındaki kadın girişimciler için oluşturulan özel kategori, kendi iş fikrine güvenen ancak başlangıç sermayesi bulmakta zorlanan kadınlar için önemli bir destek sağlıyor. Bu destekten yararlanmak için, KOSGEB tarafından düzenlenen "Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi"ni başarıyla tamamlayıp, iş planlarını onaylatmak gerekiyor. Bu adımları tamamlayan genç girişimciler, Halkbank’a başvurarak 300.000 TL’ye kadar sıfır faizli kredi alabilirler.

Usta Kadınlar İçin 1 Milyon TL Kredinin Kapısı Açılıyor

Meslek hayatını kendi işletmesiyle devam ettirmek isteyen kadın ustalar için müjdeli bir haber verilmiş durumda. En az 1 yıllık ustalık belgesine sahip olan ve kendi işletmesini son bir yıl içinde kuran kadın girişimciler, tam 1 milyon TL sıfır faizli krediden yararlanabilecekler. Bu destek, kuaförlük, terzilik, pastacılık ve mobilya üretimi gibi farklı alanlarda kadınların kendi markalarını yaratmalarını sağlayacaktır. Hükümet, bu adım ile hem kadın istihdamını artırmayı hem de nitelikli iş gücünü ekonomiye kazandırmayı hedefliyor.

Geleneksel El Sanatlarına Destek: Kayıp Mesleklere 1 Milyon TL

Aynı zamanda, bakırcılık, çinicilik, ahşap oymacılığı ve dokumacılık gibi geleneksel el sanatlarıyla uğraşan kadın girişimciler için de 1 milyon TL'lik sıfır faizli kredi imkanı sunuluyor. Bu destek, geleneksel mesleklerin yaşatılmasına ve kadınların ekonomik bağımsızlıklarına katkıda bulunacak.

Halkbank Sıfır Faizli Kredi Başvurusu Nasıl Yapılır?

KOSGEB'in sunduğu program kapsamında eğitim alınarak sertifika almak, sürecin ilk adımı olarak kabul ediliyor. Eğitim tamamlandıktan sonra, kurulan işletmenin KOSGEB veri tabanına kaydedilmesi gerekiyor. Tüm bu ön hazırlıklar tamamlandığında, başvurular doğrudan Halkbank üzerinden gerçekleştiriliyor. Girişimciler, Halkbank'ın resmi internet sitesi üzerinden online başvuru yapabilirken, en yakın Halkbank şubesine giderek de başvurularını gerçekleştirme imkanına sahiptirler.

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