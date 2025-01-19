Kadın İstihdamındaki Yüzde 49 Oranı, AK Parti'nin Kadın Devrimini Gösteriyor

Ayşe Keşir, Gümüşhane Kadın Kolları Kongresi'nde kadın istihdamındaki artışı vurguladı, 'Kadın devrimi' dedi.

Yayın Tarihi: 19.01.2025 19:42
Güncelleme Tarihi: 19.01.2025 19:51
Kadın İstihdamındaki Yüzde 49 Oranı, AK Parti'nin Kadın Devrimini Gösteriyor

AK Parti'nin Kadın Kollarından Güçlü Destek

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, partisinin Gümüşhane Kadın Kolları 7. Olağan Kongresi'nde yaptığı konuşmada, kamuda istihdam edilen personelin yüzde 49'unun kadın olduğunu belirterek, "İşte diyoruz ya zaman zaman kadın devrimi diye. İşte o devrimlerden biri," ifadelerini kullandı.

Kongre Salonları Tıklım Tıklım Dolduruluyor

Kültür Turizm İl Müdürlüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen kongrede, salonların doluluğunun 23 yıllık AK Parti mücadelesinin sonucunu yansıttığını vurguladı. Keşir, partinin kuruluş sürecinde karşılaştığı zorluklardan, özellikle kapatma davalarından bahsetti.

Kadın Haklarının Gelişimi

Keşir, "Dün kız çocuklarını ikna odalarında terletenler, bugün bizim aklımızla alay edercesine kadın haklarından bahsediyorlar," diyerek, kadınların geçmişte iş hayatında ve eğitimde karşılaştıkları zorlukları dile getirdi. "Kamuda istihdam edilen personelin yüzde 49'u kadın. İşte o devrimlerden biri," dedi.

Yıllardır Süren Mücadele

AK Parti'nin 23 yıllık mücadelesinin, hem demokratikleşme hem de aile politikalarının güçlendirilmesi üzerine kurulu olduğunu söyleyen Keşir, "Biz sadece kadınlar güçlensin demiyoruz. Hem kadın hem aile güçlensin diyoruz," ifadelerini kullandı.

Yasakların Kaldırılması

Keşir, eğitim ve şiddetle mücadelede yasakların kaldırılmasının önemine değinerek, "Yasakları tarihe gömdük. Bütün yasakları kaldırdık," dedi. Kongre kapsamında, Duygu Sena Kurt başkanlığa seçildi.

AK Parti Gümüşhane Kadın Kolları 7. Olağan Kongresi, Kültür Turizm İl Müdürlüğü Konferans...

AK Parti Gümüşhane Kadın Kolları 7. Olağan Kongresi, Kültür Turizm İl Müdürlüğü Konferans Salonu'nda düzenlendi.

AK Parti Gümüşhane Kadın Kolları 7. Olağan Kongresi, Kültür Turizm İl Müdürlüğü Konferans...

AK Parti Gümüşhane Kadın Kolları 7. Olağan Kongresi, Kültür Turizm İl Müdürlüğü Konferans Salonu'nda düzenlendi.

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