Kadın Tutuklu ve Hükümlüler 10-14 Mart'ta Açık Görüşe Çıkabilecek

Adalet Bakanlığı, cezaevlerinde bulunan kadın tutuklu ve hükümlülerin 10-14 Mart tarihleri arasında açık görüş yapabileceğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan duyuruda, bu uygulamanın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında gerçekleştirileceği belirtildi. Böylece, kadın hükümlü ve tutuklular, bu özel tarihlerde açık görüş imkanı bulacak.

Açıklamada, Hükümlü ve Tutukluların Ziyaret Edilmeleri Hakkında Yönetmelik çerçevesinde, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un takdiri doğrultusunda kadın tutuklu ve hükümlülerin 1. dereceden akrabalarıyla açık görüş yapabileceği kaydedildi.