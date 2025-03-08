Kadın Tutuklu ve Hükümlüler 10-14 Mart'ta Açık Görüşe Çıkabilecek

Adalet Bakanlığı, kadın tutuklu ve hükümlülerin 10-14 Mart'ta açık görüş yapabileceğini duyurdu.

Yayın Tarihi: 08.03.2025 18:25
Güncelleme Tarihi: 08.03.2025 18:25
Kadın Tutuklu ve Hükümlüler 10-14 Mart'ta Açık Görüşe Çıkabilecek

Adalet Bakanlığı, cezaevlerinde bulunan kadın tutuklu ve hükümlülerin 10-14 Mart tarihleri arasında açık görüş yapabileceğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan duyuruda, bu uygulamanın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında gerçekleştirileceği belirtildi. Böylece, kadın hükümlü ve tutuklular, bu özel tarihlerde açık görüş imkanı bulacak.

Açıklamada, Hükümlü ve Tutukluların Ziyaret Edilmeleri Hakkında Yönetmelik çerçevesinde, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un takdiri doğrultusunda kadın tutuklu ve hükümlülerin 1. dereceden akrabalarıyla açık görüş yapabileceği kaydedildi.

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