Kadına Şiddet ve Ayrımcılık İçin Meclis Komisyonu Toplandı

Kadına Şiddet ve Ayrımcılıkla Mücadele İçin Önemli Adım

Kadına karşı şiddet ve ayrımcılığın önlenmesine yönelik Meclis Araştırma Komisyonu, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkan Yardımcısı Abdulkerim Gün'ü dinlemek üzere toplandı. Toplantı, AK Parti Ankara Milletvekili Asuman Erdoğan başkanlığında gerçekleştirildi.

Güvenli İnternet Merkezinin Faaliyetleri

Sunum yapan Gün, 2016 yılında kurulan Güvenli İnternet Merkezi ile internetin güvenli ve bilinçli kullanımının teşvik edildiğini belirtti. Merkezin çeşitli bilinçlendirme ve eğitim faaliyetleri yürüttüğüne dikkat çeken Gün, dijital dünyanın pek çok fırsat sunarken, çocuklar ve tüm kullanıcılar için önemli riskler barındırdığını vurguladı.

Gün, siber zorbalık, hakaret ve tehdit gibi çevrim içi saldırıların bireylerin psikolojik sağlığını olumsuz etkilediğine dikkat çekti. Zararlı içeriklere karşı adli mercilerle iş birliği yapıldığını kaydederek, erişimin engellenmesi ve içeriğin çıkarılması gibi önlemler alındığını aktardı.

Eğitim Faaliyetleri

Güvenli İnternet Merkezinin kuruluşundan bu yana 1300 eğitimle 210 binden fazla kişiye ulaştıklarını ifade eden Gün, 2024 yılı için 120 farklı eğitimle 23 bin kişiye ulaşmayı hedeflediklerini belirtti.

Bu eğitimlerin, özellikle çocuklar ve gençler için internet kullanım becerilerini geliştirdiğini vurgulayan Gün, “İnternet Yardım Portalı” ile kullanıcıların internetle ilgili sorunlarını çözmelerine yardımcı olunduğunu ifade etti.

Portalın, internet güvenliği, mahremiyet ve dijital dünya problemleri gibi konularda kullanıcılara kapsamlı destek sunduğunu belirtti. Gün, sunulan içeriklerin kullanıcıların daha güvenli ve bilinçli hareket etmesini sağlamaya yönelik hazırlandığını ekledi.

Akademik Sunumlar ve Gelecek Planları

BTK'nın kadına şiddete yönelik çalışmalarına değinen Gün, bu alandaki verilerin kısıtlı olduğunu ve izleme yetkilerinin sınırlı olduğunu belirtti.

Komisyonun gelecek toplantısında, yarın akademisyenlerin sunum yapacağı bilgisi verildi.