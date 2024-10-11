Kadına Yönelik Şiddete Karşı Protesto

Edirnekapı'da Kadına Yönelik Şiddet Protesto Edildi

İstanbul’da, kadına yönelik şiddet vakalarına dikkat çekmek amacıyla Edirnekapı surları önünde toplanan kadınlar, son dönemlerde yaşanan trajik olayları kınadı.

İzleyen Kadınlardan Güçlü Mesajlar

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı öncülüğünde düzenlenen protestoya, birçok sivil toplum kuruluşunun kadın üyeleri katıldı. Protesto, 2 genç kızın trajik şekilde öldürülmesi üzerine gerçekleştirildi ve topluluk, "Mahallene, okuluna, ailene sahip çık! Sorumluyuz" ifadeleriyle mesaj verdi.

Toplumsal Zarar ve Uyuşturucu İlişkisi

Etkinlikte konuşan Genç İHH Üniversite Başkanı Sedanur Karagöz, "Öldürülen Ayşenur ve İkbal, toplumumuzun karşılaştığı şiddet ve nefret eylemlerinin kurbanı. Dur demediğimiz sürece, bu yaşananların sonu olmayacak." dedi.

Karagöz, ayrıca, uyuşturucunun kaynağı olduğu suç istatistiklerine dikkat çekerek, "Adalet Bakanlığı'nın verilerine göre ceza infaz kurumlarındaki suçların üçte biri uyuşturucu kaynaklı. Bu durum, uyuşturucu ile mücadelenin aciliyetini gösteriyor." şeklinde konuştu.

Cezasızlık ve Alınacak Önlemler

Toplumda cezasızlık algısının yayıldığını belirten Karagöz, "Cezasız kalan bir suç, daha fazla kötülüğe ortam hazırlıyor. Bu nedenle kesin yaptırımların alınması zaruridir." ifadelerini kullandı.

Ziyaret ve Hatırlama

Protesto sonrası grup, yaşamını yitiren İkbal Uzuner'in kabrini ziyaret ederek, kadın cinayetlerine karşı duruşlarını bir kez daha vurguladı.

İstanbul'da bir araya gelen çok sayıda sivil toplum kuruluşu üyesi kadın, İkbal Uzuner ile Ayşenur Halil'in öldürülmesini Edirnekapı surları önünde protesto etti. Kadınlar adına Genç İHH Üniversite Başkanı Sedanur Karagöz, açıklama yaptı.

İstanbul'da bir araya gelen çok sayıda sivil toplum kuruluşu üyesi kadın, İkbal Uzuner ile Ayşenur Halil'in öldürülmesini Edirnekapı surları önünde protesto etti. Kadınlar adına Genç İHH Üniversite Başkanı Sedanur Karagöz, açıklama yaptı.