Kadının soyadına ilişkin yeni düzenleme: Bakan Tunç'tan açıklamalar!

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, kamuoyunda 9. Yargı Paketi olarak bilinen düzenlemeyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Tunç, "Kadın evlenmekle kocasının soyadını alır, isterse kızlık soyadını da bununla beraber kullanabilir" hükmünün Adalet Komisyonu'nda aynı şekilde korunduğunu, ancak Anayasa Mahkemesinin iptal gerekçelerine atıf yapılarak yeni bir düzenleme yapıldığını belirtti.

Pakette 30'dan fazla madde bulunduğunu söyleyen Tunç, yargı hizmetlerinin etkinliğini artırmaya yönelik önemli düzenlemeler içerdiğini aktardı. Ayrıca vatandaşların yargı hizmetlerinden daha etkin ve verimli şekilde faydalanmasını sağlamayı amaçladıklarını ifade etti.

Bakan Tunç, Balıkesir'de motokuryelik yapan üniversite öğrencisi Ata Emre Akman'ın öldürülmesi davasında verilen karara yönelik soruları da yanıtladı. Tunç, "Balıkesir'deki cinayet hepimizi derinden yaralayan bir olay. Temennimiz bu tür suçların olmaması. Suçu işlediği zaman da gerekli cezaya çarptırılması lazım. Bağımsız ve tarafsız yargı süreci devam edecek. İstinaf incelemesi ve Yargıtay incelemesi var. Dolayısıyla yargının kararını beklememiz gerekiyor," dedi.