Kadınlara Devlet Desteği: Artık 19.410 TL Ödenecek

Kadınlara Yeni Destek: 19.410 TL Bakıcı Desteği

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), kadınlara yönelik desteklerini artırmaya devam ediyor. Özellikle çocuklu çalışan anneleri hedef alan bu yeni uygulama, annelerin iş hayatına dönmelerini ve çocuklarına güvenli bir ortam sunmalarını amaçlıyor.

Çalışan Anneler İçin Bakıcı Desteği Zammı

Avrupa Birliği finansmanıyla hayata geçirilen EDUCARE II Projesi kapsamında, çalışan annelere sağlanan bakıcı desteği aylık 19.410 TL'ye çıkarıldı. Bu destekle birlikte, binlerce anne kariyerlerine devam ederken, çocuklarının da gelişimine katkıda bulunabilecek.

Kimler Destekten Yararlanabilir?

Projeye katılacak olan anneler için belirli şartlar bulunmaktadır. Ankara, İstanbul ve İzmir'de ikamet eden, 0-36 ay arası çocuğu olan 4/a sigortalısı çalışan anneler, eğitimli ve sertifikalı çocuk bakıcıları için bu destekten yararlanma hakkına sahip olacak.

Bakıcı Eğitimi ve Güvenli Ortam

Projenin bir parçası olarak, çocukların güvenli ve sağlıklı bir ortamda büyümesi için bakıcılara eğitimler verilmektedir. Bu sayede, anneler çocuklarının bakımını güvenilir ellerde bırakmanın rahatlığına sahip olacaktır.

Başvuru Süreci ve Şartlar

Projeden yararlanmak isteyen anneler, e-Devlet üzerinden kolayca başvuru yapabilirler. Gerekli belgeler ve detaylı bilgi, SGK'nın resmi internet sitesinde bulunmaktadır. Ayrıca başvurular, sgkegitimlibakici.org ve sgk.org.tr üzerinden de tamamlanabilir.

Başvuru Şartları