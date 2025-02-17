Kadınlara Devlet Desteği: Artık 19.410 TL Ödenecek

SGK, çalışan annelere aylık 19.410 TL bakıcı desteği sağlamaya başladı. Başvurular e-Devlet üzerinden yapılabiliyor.

Yayın Tarihi: 17.02.2025 10:52
Güncelleme Tarihi: 17.02.2025 10:52
Kadınlara Devlet Desteği: Artık 19.410 TL Ödenecek

Kadınlara Yeni Destek: 19.410 TL Bakıcı Desteği

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), kadınlara yönelik desteklerini artırmaya devam ediyor. Özellikle çocuklu çalışan anneleri hedef alan bu yeni uygulama, annelerin iş hayatına dönmelerini ve çocuklarına güvenli bir ortam sunmalarını amaçlıyor.

Çalışan Anneler İçin Bakıcı Desteği Zammı

Avrupa Birliği finansmanıyla hayata geçirilen EDUCARE II Projesi kapsamında, çalışan annelere sağlanan bakıcı desteği aylık 19.410 TL'ye çıkarıldı. Bu destekle birlikte, binlerce anne kariyerlerine devam ederken, çocuklarının da gelişimine katkıda bulunabilecek.

Kadınlara Devlet Desteği: Artık 19.410 TL Ödenecek

Kimler Destekten Yararlanabilir?

Projeye katılacak olan anneler için belirli şartlar bulunmaktadır. Ankara, İstanbul ve İzmir'de ikamet eden, 0-36 ay arası çocuğu olan 4/a sigortalısı çalışan anneler, eğitimli ve sertifikalı çocuk bakıcıları için bu destekten yararlanma hakkına sahip olacak.

Bakıcı Eğitimi ve Güvenli Ortam

Projenin bir parçası olarak, çocukların güvenli ve sağlıklı bir ortamda büyümesi için bakıcılara eğitimler verilmektedir. Bu sayede, anneler çocuklarının bakımını güvenilir ellerde bırakmanın rahatlığına sahip olacaktır.

Başvuru Süreci ve Şartlar

Projeden yararlanmak isteyen anneler, e-Devlet üzerinden kolayca başvuru yapabilirler. Gerekli belgeler ve detaylı bilgi, SGK'nın resmi internet sitesinde bulunmaktadır. Ayrıca başvurular, sgkegitimlibakici.org ve sgk.org.tr üzerinden de tamamlanabilir.

Başvuru Şartları

  • Başvuru tarihinden itibaren 0-24 aylık çocuğa sahip olmak,
  • Ankara, İstanbul veya İzmir'de ikamet etmek ve çocukla aynı evde yaşamak,
  • Bekar annelerin, çocuklarının velayetine sahip olmaları ve çocuklarıyla aynı adreste yaşamaları,
  • Tam zamanlı veya yarı zamanlı olarak 4/a (SSK) sigortalısı olarak çalışmak,
  • Tam zamanlı çalışılıyorsa eğitimli bir çocuk bakıcısının tam zamanlı sigortalı olarak çalıştırılması,
  • Yarı zamanlı çalışılıyorsa eğitimli bir çocuk bakıcısının yarı zamanlı sigortalı olarak çalıştırılması,
  • Bakıcının ücretinin en az asgari ücret düzeyinde ödenmesi (yarı zamanlı çalışan bakıcılar için asgari ücretin yarısı kadar),
  • Başvuru sırasında analık izninde olmamak,
  • Proje kapsamında bakıcı olarak çalışmamak.

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