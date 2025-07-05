Kadınlara Ücretsiz Ulaşım Hakkı! Manisa'dan Yeni Destek

Manisa'dan Annelere Ücretsiz Ulaşım Müjdesi!

Belediyeler, halka yönelik sosyal destek çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Bu çerçevede, Manisa Büyükşehir Belediyesi, 0-5 yaş arası çocuğu bulunan annelere yönelik ücretsiz ulaşım imkânı sundu.

Ekim 2024'te Başladı

2024 yılının Ekim ayında hayata geçirilen bu uygulama ile anneler, şehir içi toplu taşıma araçlarını her ay 60 kez ücretsiz olarak kullanabilecek. Şu an için 8 bin 723 annenin yararlandığı bu destekten, sayının daha da artması bekleniyor.

Artan akaryakıt fiyatları ve yaşam maliyetleri göz önüne alındığında, ulaşım giderleri aile bütçesi üzerinde önemli bir yük oluşturuyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin 'Anne Kart' projesi, annelere büyük bir rahatlama sağlıyor.

Ulaşım Ücretleri Dert Olmayacak

Bu projeyle beraber, anneler çocuklarını parklara, kültürel etkinliklere veya akraba ziyaretlerine götürürken ulaşım ücretlerini düşünmek zorunda kalmayacaklar. Proje, ailelerin yaşam standartlarını artırma amacı taşımaktadır.

Büyükşehir Başkanı'ndan Açıklama

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, 'Anne Kart' uygulamasının sadece bir ulaşım desteği olmadığını vurgulayarak, bu projenin ailelere verdikleri değerin bir göstergesi olduğunu belirtti. Dutlulu, "Sosyal belediyecilik anlayışımızla, vatandaşlarımızın hayatına dokunan projeleri hayata geçiriyoruz. Bu zor günlerde ailelerimizin yanında olmak, yüklerini hafifletmek en öncelikli görevimizdir" dedi. Başkan, annelere destek olmaya ve yeni projelerle halkın yanında olmaya devam edeceklerinin altını çizdi.