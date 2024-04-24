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Kadir Dede 29 Nisan’da Route Coffe’de!

Kadir Dede kimdir? 29 Nisan'da Kızılay, Route Coffee'de sevenleriyle buluşacak! İşte ayrıntılar...

Yayın Tarihi: 24.04.2024 21:08
Güncelleme Tarihi: 24.04.2024 21:08
Kadir Dede 29 Nisan’da Route Coffe’de!

Kocaeli doğumlu akademisyen ve yazar Kadir Dede, akademik çalışmaları ve eserleriyle dikkat çeken tanınmış bir isim. Lisans eğitimini Kocaeli, yüksek lisans ve doktora eğitimlerini Hacettepe Üniversitesi'nde tamamlayan Dede, Gent ve Amsterdam Üniversitelerinde araştırmacı olarak bulundu.

Dede, 2016'dan bu yana Hacettepe Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü'nde öğretim üyesi olarak görev yapıyor. Üniversitesinin sevilen hocalardan biri olan Dede, milliyetçilik, gündelik yaşam, popüler kültür, edebiyat-politika ilişkisi ve Türk siyasal hayatı gibi konulardaki dersleri ve öğrencilere yol gösteren yaklaşımıyla öne çıkıyor.

kadir dede kimdir

Akademik çalışmalarının yanı sıra, edebiyat alanında da önemli katkılar sunan Kadir Dede, 2021'de yayımlanan "Edebiyatın Ulusu, Ulusun Edebiyatı: Erken Cumhuriyet Dönemi’nde Ulus İnşası ve Roman" adlı kitabıyla tanınıyor. Ayrıca, Aksu Bora ile birlikte editörlüğünü üstlendiği "Ütopyalar – Politikayla Arzunun Kesiştiği Yer" kitabı da edebiyatseverler ve siyaset bilimciler tarafından ilgiyle karşılandı.

kadir dede

Kadir Dede'nin yer alacağı yeni etkinlik ise 29 Nisan 2024 tarihinde Route Kütüphane, Kızılay'da gerçekleştirilecek. Atölyede Jerzy Kosiński'nin "Bir Yerde" adlı romanının kahramanı Chance üzerinden siyaset, toplum ve popüler kültür eleştirisinin günümüzde hala geçerli olan yönlerini inceleyecek. 1970'lerde televizyonun toplumdaki etkisini ele alan roman, günümüzde yeni medya tarafından doldurulan bu boşluğun aforizmalardan metaforlara, alegorilerden klişelere uzanan karmaşık yapısının yarattığı anlam kaybı ve belirsizlikleri de ele alıyor. Dede, bu karmaşıklık karşısında Chance'ın yalın ve derin yaklaşımlarını tartışarak romanın güncel anlamını ortaya koyacak. Bunu yanında, Jerzy Kosiński'nin romanının Hal Ashby yönetmenliğinde ve Peter Sellers'ın başrolüyle "Being There" (1979) adıyla sinemaya uyarlanmış olması, bu atölyeye sinema ve edebiyat arasındaki ilişkiye dair zengin bir içerik katıyor. Bu sayede katılımcılar, anlatıya hem okuyucu hem de izleyici olarak yaklaşma fırsatı bulacaklar.

Bu keyifli atölyeye katılmak için yerlerinizi ayırtmayı unutmayın!

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