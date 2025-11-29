Kadırga Koyu’nda Sahil Yolu Sağanak Nedeniyle Kapandı — Çanakkale Ayvacık

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde şiddetli sağanak yağış nedeniyle Kadırga Koyu sahil yolu trafiğe kapandı; yağış hayatı olumsuz etkiledi.

Yayın Tarihi: 29.11.2025 15:11
Güncelleme Tarihi: 29.11.2025 15:11
Kadırga Koyu’nda Sahil Yolu Sağanak Nedeniyle Kapandı — Çanakkale Ayvacık

Çanakkale Ayvacık’ta yoğun yağış ulaşımı etkiledi

Kadırga Koyu sahil yolu kapandı

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde, şiddetli sağanak yağış etkisini sürdürüyor. Bölgedeki yağışlar nedeniyle ulaşım ve günlük yaşamda aksamalar yaşanıyor.

Yetkililer tarafından yapılan açıklamalara göre, Kadırga Koyu sahil yolu kapandı. Yolun kapatılması, güvenlik ve olası taşkın riskleri nedeniyle alındı.

Dün sabah saatlerinden itibaren etkili olan yağışlar, ilçede hayatı olumsuz etkiledi. Vatandaşlara dikkatli olmaları ve yetkililerin uyarılarına uymaları çağrısında bulunuldu.

ÇANAKKALE'NİN AYVACIK İLÇESİNDE ETKİLİ OLAN ŞİDDETLİ SAĞANAK YAĞIŞLAR SEBEBİYLE KADIRGA KOYU YOLU...

ÇANAKKALE'NİN AYVACIK İLÇESİNDE ETKİLİ OLAN ŞİDDETLİ SAĞANAK YAĞIŞLAR SEBEBİYLE KADIRGA KOYU YOLU KAPANDI.

ÇANAKKALE'NİN AYVACIK İLÇESİNDE ETKİLİ OLAN ŞİDDETLİ SAĞANAK YAĞIŞLAR SEBEBİYLE KADIRGA KOYU YOLU...

İLGİLİ HABERLER

2026 Öncesi Hurda ÖTV İndirimi ve Sıfır Faizli Takas: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine Müjde

Yargazan Solmaz Kimdir? Yargıtay'a Atanan Ramazan Solmaz Nereli ve Kaç Yaşında?

11. Yargı Paketi TBMM'ye Sunuldu: İnfaz Düzenlemesi, Kovid İzni ve Trafik Magandalarına Hapis

Hurda Teşviki 28 Kasım 2025: Meclis'e Geldi mi? ÖTV İndirimi Bekleyişi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Karayazı'da Hava Yastıkları Açılmadı: Tecrübeli Şoför Facianın Önüne Geçti
2
KAIROS Gemisinde Yangın: Soğutma Çalışmaları Aralıksız Sürüyor
3
Beşiktaş'ta 'Ten Rengi' Sahnelendi: Kadına Yönelik Şiddete Dikkat
4
Beykoz'da Sağanakta Tır Devrildi — Kuzey Marmara Otoyolu'nda 1 Yaralı
5
Muğla'da AFAD Koordinasyon Toplantısı: Vali Akbıyık Başkanlığında
6
Diyarbakır'da CHP Adayı Canan Demir Partiden İstifa Etti
7
Uraloğlu: Kaptan 'Dron saldırısı var' dedi — KAIROS ve VIRAT olayında son durum

2026 Öncesi Hurda ÖTV İndirimi ve Sıfır Faizli Takas: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine Müjde

2026 Asgari Ücrette 'Kırmızı Çizgi': TÜRK-İŞ Açlık Sınırı 29.828 TL

Hurda Teşviki 28 Kasım 2025: Meclis'e Geldi mi? ÖTV İndirimi Bekleyişi

Yargazan Solmaz Kimdir? Yargıtay'a Atanan Ramazan Solmaz Nereli ve Kaç Yaşında?

Mehmet Ali Ağca kimdir? Abdi İpekçi cinayeti ve Papa suikastı

11. Yargı Paketi TBMM'ye Sunuldu: İnfaz Düzenlemesi, Kovid İzni ve Trafik Magandalarına Hapis

GSS Affı: 11. Yargı Paketi ile Prim Borçları Silinecek

Galata Kulesi 2025: Giriş Ücreti, Müzekart ve MuseumPass '18.14' Kuralı

Kış Lastiği 2025: Tarihler Öne Çekildi, Ceza 5 bin 856 TL

İBB Genç Üniversiteli Burs Sonuçları 2025-2026: 20 Bin TL Desteğe Geri Sayım

İŞKUR KPSS Şartsız 4.143 Personel Alımı: 81 İlde Temizlik ve Güvenlik İlanı

27 Kasım 2025 Perşembe TV Yayın Akışı: Bu Akşam Hangi Diziler ve Maçlar Var?