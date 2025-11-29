Kadırga Koyu’nda Sahil Yolu Sağanak Nedeniyle Kapandı — Çanakkale Ayvacık

Çanakkale Ayvacık’ta yoğun yağış ulaşımı etkiledi

Kadırga Koyu sahil yolu kapandı

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde, şiddetli sağanak yağış etkisini sürdürüyor. Bölgedeki yağışlar nedeniyle ulaşım ve günlük yaşamda aksamalar yaşanıyor.

Yetkililer tarafından yapılan açıklamalara göre, Kadırga Koyu sahil yolu kapandı. Yolun kapatılması, güvenlik ve olası taşkın riskleri nedeniyle alındı.

Dün sabah saatlerinden itibaren etkili olan yağışlar, ilçede hayatı olumsuz etkiledi. Vatandaşlara dikkatli olmaları ve yetkililerin uyarılarına uymaları çağrısında bulunuldu.

