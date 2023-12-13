'Kafes-19' Operasyonu’nda büyük darbe: Kırmızı Bülten’le aranan uyuşturucu finansörü yakalandı

İnterpol tarafından kırmızı bültenle aranan uyuşturucu madde finansörü ve organize suç örgütü üyesi Muhuannad Aloqlah, İstanbul’da düzenlenen Kafes-19 operasyonuyla yakalandı. Operasyonu yürüten polis ekipleri, Aloqlah’ın Esenler’deki evinde çok sayıda uyuşturucu madde ve silah ele geçirdi.

'Kafes-19' Operasyonu’nda büyük darbe: Kırmızı Bülten’le aranan uyuşturucu finansörü yakalandı
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yaptığı paylaşımla İnterpol'ün kırmızı bültenle aradığı uyuşturucu madde finansörü ele geçirildiği bildirildi. Kafes-19 operasyonu kapsamında yakalanan şüpheli organize suç örgütü üyesi Muhuannad Aloqlah'ın yakalandığı haberi kamuoyu ile paylaşıldı.

Yerlikaya Muhuannad Aloqlah'ın İstanbul Esenler'de konakladığı evde ele geçirildiğini belirtti.  Aloqlah'ın İnterpol'ün Kırmızı Bülten'inde yer aldığı ve arandığı da ifade edildi. Bakan Yerlikaya açıklamasında uyuşturucu tacirleri, terör örgütleri, göçmen kaçakçıları ve organize suç örgütleriyle kararlı bir şekilde mücadelenin devam edeceğini belirtirken operasyonu gerçekleştiren İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele, İstihbarat ve Göçmen Kaçakçılığı ile Hudut Kapıları Şube Müdürlükleri ekiplerine tebriklerini ilettiğini belirtti.

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