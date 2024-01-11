Kafes-30 operasyonu ile kırmızı bültenle aranan 10 kişi yakalandı

"Kafes-30" operasyonu kapsamında İstanbul'da 6 ülkenin Interpol'ün kırmızı bülten ile aradığı 10 kişi yakalanarak gözaltına alındı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonun ayrıntılarını sosyal medya hesabından paylaştı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, halkın güvenliğini tehdit eden uluslararası organize suç örgütleri ve uyuşturucu kaçakçılarına karşı mücadelede kararlı olduklarını vurguladı. Yerlikaya, hangi ölçekte olursa olsun, hangi bülten ile aranırsa aransın bu suçlulara göz açtırmayacaklarını söyledi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da 6 ülkenin Interpol'ün kırmızı bülten ile aradığı 10 kişiye yönelik "Kafes-30" operasyonunun detaylarını paylaştı. Yerlikaya, operasyona İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı Şube Müdürlüğünden 46 ekip ve 117 personelin katıldığını belirtti. Operasyonda, İran, Güney Kore, Suriye, Çin, Özbekistan ve İsviçre'nin aradığı 10 şüpheli yakalandı.

OPERASYONDA KIRMIZI BÜLTENLE ARANAN 10 KİŞİ ELE GEÇİRİLDİ

"Kafes-30" operasyonunda, İsviçre, İran, Güney Kore, Suriye, Çin ve Özbekistan'ın Interpol'ün kırmızı bülten ile aradığı 10 kişi İstanbul'da ele geçirildi. Bu kişilerin dolandırıcılık, kara para aklama, kumar, göçmen kaçakçılığı, insan kaçakçılığı ve insan ticareti gibi suçlardan arandıkları belirtildi. Yakalanan şüphelilerin isimleri şöyle: Taiguo Liu, Paria Ghasemi, Omid Alaghi, Reza Fakhr Attar, Edris Moradi, Tae Yong Sung, Ali Abouyeg, Xın An, Dilnoza Umarova ve Mavluda Ulmasova.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Kafes-30" operasyonunda görev alan polis ekiplerine teşekkür etti. Yerlikaya, "Devletimiz, terör ve iş birlikçileriyle, organize suç örgütleriyle, zehir tacirleriyle, suç unsurlarıyla her an mücadele ediyor ve edecektir." dedi.