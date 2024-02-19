Kafes-43 ile 12 ülkeden suç kaydı bulunan 23 kişi ele geçirildi: Şüphelilerin İnterpol'de arananlar listesine adı geçiyor

İnterpol Europol Daire Başkanlığı ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Başkanlığı'nın ortaklaşa yürüttüğü çalışmalar sonucu, 6 ilde 'Kafes-43' adlı operasyon gerçekleştirildi.

Operasyon kapsamında, Interpol tarafından 12 ülke adına kırmızı bülten, yeşil bülten ve difüzyon mesajı çıkarılan 23 kişi gözaltına alındı. Bu kişiler, Almanya, Belçika, Bulgaristan, Güney Kore, Irak, İran, İsviçre, Kazakistan, Romanya, Rusya, Türkmenistan ve Ürdün'de çeşitli suçlardan aranıyordu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonlarda; cinayet, terör, dolandırıcılık, güveni kötüye kullanma, kara para aklama, suç örgütü üyeliği, uyuşturucu ve kaçakçılık gibi suçlardan aranan şüphelilerin yakalandığını açıkladı. Yerlikaya açıklamasında, İnterpol tarafından arama listesinde adı yer alan şüphelilerin Türkiye'de tespit edilmesi üzerinde Emniyet ekiplerinin düzenlediği operasyonlarla şahısların ele geçirildiği bilgisi yer aldı.