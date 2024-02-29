Kafes-50 ile 2 organize suç örgütü çökertildi

Ali Yerlikaya, İçişleri Bakanı olarak, Hatay ve Aydın başta olmak üzere 9 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen “Kafes-50” operasyonunun organize suç örgütlerini hedef aldığını açıkladı.

Depremzedeler için ayrılan ilaçları sahte belgelerle dağıttıklarını göstererek para alan 28 kişi, Hatay başta olmak üzere 8 ilde düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Şüphelilerin devlete 2 milyar 250 milyon lira zarar verdikleri ortaya çıktı.

Aydın’da uyuşturucu ticareti yapan 9 kişi, örgütlü oldukları tespit edilerek operasyonla yakalandı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 124 bin adet uyuşturucu hap, birçok ruhsatsız silah ve yüklü miktarda döviz bulundu.

2 organize suç örgütüne yönelik “Kafes-50” operasyonu sonucunda, liderleri de dahil olmak üzere 37 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerden 2 tanesi mahkemece tutuklandı.