Kafkametler Faciası: 3 Sanığın 'Taksirle Ölüme' Davası Sürüyor

Zonguldak’ta 19 Kasım 2023’te Kafkametler’in fırtınada batmasıyla ilgili 3 sanığın 'taksirle birden fazla kişinin ölümüne' davası üçüncü duruşmada devam etti.

Yayın Tarihi: 17.11.2025 17:12
Güncelleme Tarihi: 17.11.2025 17:12
ZONGULDAK (İHA) – İki yıl önce Karadeniz’de fırtınada batan Kafkametler isimli yük gemisinin neden olduğu kazaya ilişkin dava, tutuksuz 3 sanığın yargılandığı üçüncü duruşmayla devam etti.

Facia ve arama-kurtarma çalışmaları

19 Kasım 2023 tarihinde, Rusya’nın Temruk limanından aldığı yükle İzmir’in Aliağa limanına giderken Karadeniz Ereğli açıklarında fırtına nedeniyle askeri mendireğe çarpan Türk Bayraklı Kafkametler isimli kuru yük gemisi battı. Geminin 12 mürettebatından 5’inin cansız bedenine ulaşılırken, yapılan tüm aramalara rağmen 7 mürettebattan izine rastlanamadı. Geminin enkazı yapılan çalışmalar sonrası battığı yerden çıkartıldı.

İddianame ve dava

Karadeniz Ereğli Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan ve Karadeniz Ereğli Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, gemi donatanı oldukları belirtilen K.Ö., G.Ö. ve S.Ö. hakkında "taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçlamasıyla 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Duruşma ve tanık beyanları

Tutuksuz yargılanan sanıklar duruşmaya katılmazken, avukatlar ve hayatını kaybeden denizcilerin aileleri salonda hazır bulundu. Halen cansız bedenine ulaşılamayan gemici Mustafa Nacar’ın annesi Gülay Nacar, oğlunun hesabının sorulmasını ve sorumluların ceza almasını istedi.

Cansız bedeni bulunamayan yağcı Ömer Hebip’in yakını Sinan Hebip SEGBİS ile katıldığı duruşmada sanıklardan şikayetçi olduğunu belirtti.

Tanık olarak dinlenen Karasu Limanı kılavuz kaptanı Aytemur G., olay günü limanın fırtına nedeniyle kapalı olduğunu, geminin liman idari sahasına demirlemek istediğini ancak kendisinin güvenli bölgeye demirlemesi yönünde tavsiyede bulunduğunu aktardı. Aytemur G., telsiz konuşmalarında yanlış yönlendirme veya oyalama iddialarını kabul etmediğini ifade etti.

Mahkeme kararı

Sanık avukatı müvekkillerinin beraatini, aksi halde adli kontrol tedbirlerinin kaldırılmasını talep etti. Mahkeme heyeti ise ara kararda adli kontrol tedbirlerinin devamına hükmederek, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

