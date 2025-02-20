Kafkas Üniversitesi'nde Eğitime Olumsuz Hava Koşulları Sebebiyle Ara Verildi

Kafkas Üniversitesi'nde Eğitime Ara Verildi
Kafkas Üniversitesi, beklenmeyen olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitim faaliyetlerine yarın ara verildiğini açıkladı. Üniversiteden yapılan duyuruda, buzlanma riskinin yüksek olduğu vurgulandı.
Güvenlik Önlemleri Alınıyor
Açıklamada, tüm birimlerde eğitim öğretime geçici olarak ara verildiği bildirildi. Üniversite yönetimi, öğrenci ve çalışanların güvenliğinin en öncelikli konu olduğunu belirtti.
İdari İzin Uygulaması
Üniversite, ayrıca engelli, hamile ve kronik hastalığı bulunan çalışanların idari izinli sayılacağını duyurdu. Bu sürecin, çalışanların sağlık durumları göz önünde bulundurularak alındığı belirtildi.