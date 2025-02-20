Kafkas Üniversitesi'nde Eğitime Olumsuz Hava Koşulları Sebebiyle Ara Verildi

Kafkas Üniversitesi, olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verdi. Engelli, hamile ve kronik hastalar idari izinli sayılacak.

Yayın Tarihi: 20.02.2025 22:46
Güncelleme Tarihi: 20.02.2025 22:46
Kafkas Üniversitesi'nde Eğitime Olumsuz Hava Koşulları Sebebiyle Ara Verildi

Kafkas Üniversitesi'nde Eğitime Ara Verildi

Kafkas Üniversitesi, beklenmeyen olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitim faaliyetlerine yarın ara verildiğini açıkladı. Üniversiteden yapılan duyuruda, buzlanma riskinin yüksek olduğu vurgulandı.

Güvenlik Önlemleri Alınıyor

Açıklamada, tüm birimlerde eğitim öğretime geçici olarak ara verildiği bildirildi. Üniversite yönetimi, öğrenci ve çalışanların güvenliğinin en öncelikli konu olduğunu belirtti.

İdari İzin Uygulaması

Üniversite, ayrıca engelli, hamile ve kronik hastalığı bulunan çalışanların idari izinli sayılacağını duyurdu. Bu sürecin, çalışanların sağlık durumları göz önünde bulundurularak alındığı belirtildi.

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