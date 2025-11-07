Kağıthane Belediyesi'nden Ücretsiz Mezarlık Servisi: Ayazağa, Hasdal ve Kilyos

Kağıthane Belediyesi, her ayın ilk cumartesi günü mahallelerden ücretsiz servislerle Ayazağa, Hasdal ve Kilyos mezarlıklarına ulaşım sağlıyor. Bilgi: 0212 294 20 46.

Yayın Tarihi: 07.11.2025 12:14
Güncelleme Tarihi: 07.11.2025 12:14
Kağıthane Belediyesi'nden ücretsiz mezarlık servisi

Kağıthane Belediyesi, ilçe sakinlerinin vefat eden yakınlarını rahatça ziyaret edebilmesi için düzenli olarak ücretsiz mezarlık servisleri sunuyor. Hizmet, özellikle özel aracı olmayan vatandaşların kabir ziyaretlerini kolaylaştırmayı hedefliyor.

Hizmet günü ve güzergah

Belediye tarafından organize edilen servisler, her ayın ilk cumartesi günü ilçenin tüm mahallelerinden belirlenen duraklardan hareket ederek vatandaşları Ayazağa, Hasdal ve Kilyos mezarlıklarına ulaştırıyor. Ziyaretlerin ardından aynı güzergah üzerinden dönüş sağlanıyor.

Detaylı bilgi ve iletişim

Ücretsiz servislerden yararlanmak isteyen vatandaşlar, güzergah ve saat bilgilerine ilişkin detaylı bilgiye Kağıthane Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü'nün 0212 294 20 46 numaralı telefonundan ulaşabilir.

Başkanın açıklaması

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin hizmetle ilgili olarak şunları söyledi: "Hemşehrilerimizin sevdiklerinin kabirlerini kolayca ziyaret edebilmesi için bu hizmetimizi sürdürüyoruz. Onların memnuniyeti ve duaları bizim için çok kıymetli. Ebediyete uğurladığımız tüm geçmişlerimize Allah’tan rahmet diliyorum"

