Kağıthane'de iş yeri yangını: 3 kişi dumandan etkilendi

İmrahor Caddesi'nde boya ve kimyasalların tutuştuğu yangın kısa sürede yayıldı

Kağıthane'de, otomobil bakım ve tamirinin yapıldığı iş yerinde çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı.

Olay, İmrahor Caddesi'ndeki 4 katlı iş yerinin 2. katında henüz belirlenemeyen bir nedenle başladı. Boya ve kimyasalların tutuşmasıyla alevler hızla büyüdü ve yangın kısa sürede tüm katı sardı; iş yeri yoğun dumanla doldu.

Yangını fark eden çalışanlar iş yerini hemen boşalttı, ancak tahliye sırasında 3 kişi dumandan etkilenmiş oldu. İhbar üzerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri hızla sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından dumandan etkilenen 3 çalışan hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri yangının olduğu caddeyi araç trafiğine kapattı; bölgedeki araçlar Haliç Köprüsü istikametine yönlendirildi ve trafik yoğunluğu oluştu.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınıp söndürüldü. Çalışmaların tamamlanmasının ardından caddedeki trafik akışı normale döndü.