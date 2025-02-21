Kağıthane'de Kar Kazası: Kontrolden Çıkan Otomobil Park Halindeki Araca Çarptı

Kağıthane'de karla kaplı yokuşta kayan otomobil, park halindeki araca çarparak hasara yol açtı. Olayda sürücü hastaneye kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 21.02.2025 11:43
Güncelleme Tarihi: 21.02.2025 11:48
Kağıthane'de Kar Kazası: Kontrolden Çıkan Otomobil Park Halindeki Araca Çarptı

Kağıthane'de Kardan Kayarak Kaza Yapan Otomobil Park Halindeki Araca Çarptı

İstanbul'un Kağıthane ilçesinde meydana gelen kaza, karla kaplı yokuşlarda sürücülere zorluk çıkarmaya devam ediyor. Harmantepe Mahallesi Erbap Sokak'ta, Abdülkadir Ç. adlı sürücünün kullandığı 34 NK 7255 plakalı otomobil, kış şartlarının getirdiği zorluklarla yokuşu inerken kayarak kontrolden çıktı.

Otomobil, park halindeki 34 PR 1826 plakalı araca çarparak hasara yol açtı. Çarpmanın etkisiyle her iki araçta da ciddi hasarlar meydana geldi. Kazanın ardından bölgede hemen bir polis ekibi ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis, güvenlik önlemleri alarak yolu trafiğe kapattı.

Sağlık ekipleri, tedbir amaçlı olarak otomobil sürücüsünü hastaneye kaldırdı. Ancak müdahale için gelen itfaiye ekibi de sokağa girmekte güçlük çekti. Olayın ardından, kaza öncesinde sokağın girişinde başka bir aracın da kayarak mahsur kaldığı tespit edildi.

Kağıthane Harmantepe Mahallesi Erbap Sokak'ta Abdülkadir Ç'nin kullandığı 34 NK 7255 plakalı...

Kağıthane Harmantepe Mahallesi Erbap Sokak'ta Abdülkadir Ç'nin kullandığı 34 NK 7255 plakalı otomobil, yokuştan indiği sırada kar yüzünden kaydı. Kontrolden çıkan otomobil, park halindeki 34 PR 1826 plakalı araca çarptı. Kazanın ardından bir süre daha yolda kaymaya devam eden iki araçta hasar oluştu.

Kağıthane Harmantepe Mahallesi Erbap Sokak'ta Abdülkadir Ç'nin kullandığı 34 NK 7255 plakalı...

Kağıthane Harmantepe Mahallesi Erbap Sokak'ta Abdülkadir Ç'nin kullandığı 34 NK 7255 plakalı otomobil, yokuştan indiği sırada kar yüzünden kaydı. Kontrolden çıkan otomobil, park halindeki 34 PR 1826 plakalı araca çarptı. Kazanın ardından bir süre daha yolda kaymaya devam eden iki araçta hasar oluştu.

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