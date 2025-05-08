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Kağıthane'de Motosiklet Tamirhanesinde Yangın: 1 Ölü, 1 Yaralı

Kağıthane'de bir motosiklet tamirhanesinde çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 08.05.2025 16:40
Güncelleme Tarihi: 08.05.2025 16:40
Kağıthane'de Motosiklet Tamirhanesinde Yangın: 1 Ölü, 1 Yaralı

Kağıthane'de, Seyrantepe Mahallesi, Yılmaz Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın giriş katındaki motosiklet tamirhanesinde bugün korkunç bir yangın meydana geldi. Yangın sonucunda ne yazık ki 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Olayın ardından, yangına müdahale etmek üzere polis, sağlık ve itfaiye ekipleri derhal bölgeye sevk edildi. Polis ekipleri, güvenlik önlemleri alarak sokağa girişleri kapattı. İtfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak söndürmeyi başardı.

Yangının çıkış nedeni henüz araştırılmakta olup, olayla ilgili gelişmeler takip ediliyor.

Kağıthane'de tamirhanede çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Kağıthane'de tamirhanede çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Kağıthane'de tamirhanede çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Kağıthane'de tamirhanede çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

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