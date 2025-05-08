Kağıthane'de Motosiklet Tamirhanesinde Yangın: 1 Ölü, 1 Yaralı

Yangın Kağıthane'de Şok Etkisi Yarattı

Kağıthane'nin Seyrantepe Mahallesi Yılmaz Sokak'ta yer alan 4 katlı binanın giriş katındaki motosiklet tamirhanesinde çıkan yangın, bölgede büyük bir panic yaşanmasına neden oldu. Henüz belirlenemeyen bir nedenle patlak veren yangında, 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı.

Yangın ve Patlamalar

Yangın sırasında meydana gelen küçük çaplı patlamalar, olayın ciddiyetini artırdı. Olay yerine ulaşan polis, itfaiye ve sağlık ekipleri hızlı bir şekilde müdahalede bulundu. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdüğünde, içeride mahsur kalan iş yeri çalışanı Oğuzhan Gündoğdu'nun cansız bedenine ulaşıldı.

Yaralı Durumu ve Tanıkların İfadesi

Yangın sırasında iş yerinde bulunan ve kendini dışarıya atarak yardım isteyen Ümit Çayan ise vücudunda yanıklarla hastaneye kaldırıldı. Çayan'ın, tamirhanede benzin ve motor yağından kaynaklı ani bir patlama yaşandığını ifade ettiği öğrenildi. Ayrıca, sokaktan geçerken yangına müdahale eden Cemal Özkaya, mahsur kalanları kurtarmak için camı kırarak içeri girmiş ancak dumandan etkilenerek hastaneye sevk edilmiştir.

Baba Fenalaştı

Yangın sonrası, Mustafa Gündoğdu isimli baba, oğlunun hayatını kaybettiğini öğrenince fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri, olay yerindeki incelemelerini sürdürmektedir.

Güvenlik Kamerasında Patlama Anı

Yangın sırasında yaşanan patlama anları, cep telefonu kameraları tarafından kaydedildi. Olayın detayları ve olası nedenleri üzerine araştırmalar devam etmektedir.

Kağıthane'de motosiklet tamirhanesinde çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Kağıthane'de motosiklet tamirhanesinde çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.