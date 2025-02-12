Kağıthane'de Uyuşturucu Operasyonu: Bir Zanlı Tutuklandı

Kağıthane'de Uyuşturucu Operasyonu Gerçekleşti

Kağıthane'de, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonu sonucunda, Camii Kebir Mahallesi'nde bulunan bir iş yerinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen iki şüpheli gözaltına alındı.

Ele Geçirilen Uyuşturucu Malzemeler

İş yerine yapılan baskında, Ş.G. (42) ve E.A. (43) isimli şahıslar yakalandı. Adreste yapılan aramalarda, bir miktar uyuşturucu madde, 1 hassas terazi, 655 lira, 240 dolar, 50 avro, 2 cep telefonu ile birlikte, ikametin bodrum katında 4 saksı içerisinde kök uyuşturucu ile imal edilen çadır şeklinde bir düzenek ele geçirildi.

İş Yeri Mühürlendi

Baskın sonucunda, görünüşte iş yeri olarak faaliyet gösteren adres, belediye görevlileri tarafından mühürlendi. Zanlılar uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerin Durumu

Mahkeme kararı ile Ş.G. tutuklanırken, E.A. hakkında ise uyuşturucu madde bulundurma suçundan işlem yapılarak serbest bırakıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Kağıthane'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı. Camii Kebir Mahallesi'nde bulunan bir iş yerine düzenlenen operasyonda Ş.G. (42) ve E.A. (43) gözaltına alındı. Adreste yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu madde, 1 hassas terazi, 655 lira, 240 dolar, 50 avro, 2 cep telefonu, ikametin bodrum katında 4 saksı içerisinde kök uyuşturucu ile birlikte uyuşturucu madde imal edilen çadır şeklinde düzenek ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Kağıthane'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı. Camii Kebir Mahallesi'nde bulunan bir iş yerine düzenlenen operasyonda Ş.G. (42) ve E.A. (43) gözaltına alındı. Adreste yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu madde, 1 hassas terazi, 655 lira, 240 dolar, 50 avro, 2 cep telefonu, ikametin bodrum katında 4 saksı içerisinde kök uyuşturucu ile birlikte uyuşturucu madde imal edilen çadır şeklinde düzenek ele geçirildi.