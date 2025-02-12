DOLAR
36,1 -0,17%
EURO
37,48 -0,26%
ALTIN
3.358,46 -0,11%
BITCOIN
3.480.805,63 -1,37%

Kağıthane'de Uyuşturucu Operasyonu: Bir Zanlı Tutuklandı

Kağıthane'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli tutuklandı. Diğer zanlı serbest bırakıldı.

Yayın Tarihi: 12.02.2025 11:31
Güncelleme Tarihi: 12.02.2025 11:53
Kağıthane'de Uyuşturucu Operasyonu: Bir Zanlı Tutuklandı

Kağıthane'de Uyuşturucu Operasyonu Gerçekleşti

Kağıthane'de, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonu sonucunda, Camii Kebir Mahallesi'nde bulunan bir iş yerinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen iki şüpheli gözaltına alındı.

Ele Geçirilen Uyuşturucu Malzemeler

İş yerine yapılan baskında, Ş.G. (42) ve E.A. (43) isimli şahıslar yakalandı. Adreste yapılan aramalarda, bir miktar uyuşturucu madde, 1 hassas terazi, 655 lira, 240 dolar, 50 avro, 2 cep telefonu ile birlikte, ikametin bodrum katında 4 saksı içerisinde kök uyuşturucu ile imal edilen çadır şeklinde bir düzenek ele geçirildi.

İş Yeri Mühürlendi

Baskın sonucunda, görünüşte iş yeri olarak faaliyet gösteren adres, belediye görevlileri tarafından mühürlendi. Zanlılar uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerin Durumu

Mahkeme kararı ile Ş.G. tutuklanırken, E.A. hakkında ise uyuşturucu madde bulundurma suçundan işlem yapılarak serbest bırakıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Kağıthane'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2...

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Kağıthane'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı. Camii Kebir Mahallesi'nde bulunan bir iş yerine düzenlenen operasyonda Ş.G. (42) ve E.A. (43) gözaltına alındı. Adreste yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu madde, 1 hassas terazi, 655 lira, 240 dolar, 50 avro, 2 cep telefonu, ikametin bodrum katında 4 saksı içerisinde kök uyuşturucu ile birlikte uyuşturucu madde imal edilen çadır şeklinde düzenek ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Kağıthane'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2...

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Kağıthane'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı. Camii Kebir Mahallesi'nde bulunan bir iş yerine düzenlenen operasyonda Ş.G. (42) ve E.A. (43) gözaltına alındı. Adreste yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu madde, 1 hassas terazi, 655 lira, 240 dolar, 50 avro, 2 cep telefonu, ikametin bodrum katında 4 saksı içerisinde kök uyuşturucu ile birlikte uyuşturucu madde imal edilen çadır şeklinde düzenek ele geçirildi.

İLGİLİ HABERLER

Türkiye'de Promosyonda Tarihi Karar: Bursa'da 29 Milyon TL Dağıtıyor

İBB 1.532 Personel Alımı İlanı: Başvurular Başlıyor

THY Sevgililer Günü'ne Özel %40 İndirimli Uçuş Kampanyası Başlattı!

Yeni Elektrik Düzenlemesinden Muaf Olacaklar Belli Oldu!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Elif Nisa Ayhan, Ailesinin Çalıştığı Hastanede Doktor Oldu
2
Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam'dan Trump'a Sert Tepki: 'Arap Dayanışması' Çağrısı
3
Hindistan'da 2023'te Müslümanları Hedef Alan Nefret Söylemi Yüzde 98,5 Arttı
4
Manisa'da Yüzyıllık Su Değirmeni Tekrar Üretime Geçti
5
Beyaz Saray, USAID Başmüfettişi Paul Martin'i İşten Çıkardı
6
Malezya Başbakanı Enver, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile TOGG Sürüşünü Paylaştı
7
Endonezya-Türkiye Stratejik İşbirliği Toplantısı'nda Tarihi Adımlar

Türk Kırmızı Etinde Önemli Destek: Fiyatlar Düşebilir!

Türkiye'de Promosyonda Tarihi Karar: Bursa'da 29 Milyon TL Dağıtıyor

Emeklilere Müjde! 2025'te Bayram İkramiyesi 4.500 TL-5.000 TL Olacak

Emeklilerin Maaşları Tehlike Altında! 1 Ekim 2008 Dikkat!

Merkez Bankası Faiz İndirimleriyle Kredilerde Yeni Dönem Başladı

PTT Kapınıza Parayı Getiriyor: 2025'te Elektrik Faturalarınıza Devlet Desteği!

2025'te Ramazan Pidesi ve Ekmeğine Zam Geldi!

İBB 1.532 Personel Alımı İlanı: Başvurular Başlıyor

THY Sevgililer Günü'ne Özel %40 İndirimli Uçuş Kampanyası Başlattı!

Devletten Gençlere 15.000 TL Maaş: İŞKUR Gençlik Programı Başlıyor!

Yeni Elektrik Düzenlemesinden Muaf Olacaklar Belli Oldu!

İşçilere Rekor Zam: En Düşük Maaş 42 Bin 800 TL