Kağıthane'den Sarıyer'e kaçan kurbanlık dana İstanbul trafiğini karıştırdı! O anlar kamerada

İstanbul’da Kaçan Kurbanlık Dana Trafiği Birbirine Kattı



İstanbul’un Kağıthane ilçesinde sahibinin elinden kaçan bir kurbanlık dana, ilçenin en işlek caddeleri olan Cendere ve Anadolu Caddelerine girerek trafiği birbirine kattı. Trafikteki araçların arasında dolaşan kurbanlık dana, dakikalarca süren kovalamaca sonunda bile zapt edilemedi. Kaçan dananın bu macerası, İstanbul’un iki ilçesi olan Kağıthane ve Sarıyer'i birbirine bağladı.

KAĞITHANE'DEN SARIYER'E KADAR KAÇTI

Kağıthane’de başlayan kovalamaca, dananın Sarıyer'e kadar kaçmasıyla devam etti. İki ilçe boyunca süren bu kaçış, hem trafikteki sürücülere hem de yayalara zor anlar yaşattı. Dananın trafikte ve caddelerde sebep olduğu karışıklık, çevredeki güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde, dananın sokaklarda ve caddelerde hızla koşarken, vatandaşların ve sürücülerin şaşkınlık içinde izlediği anlar yer alıyor.

O ANLAR KAMERAYA YANSIDI

Kaçan dananın iki ilçe arasında ortalığı karıştırdığı anlar, çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, dananın trafikte araçların arasında dolaştığı ve sürücülerin danayı yakalamaya çalıştığı anlar net bir şekilde görülüyor. İstanbul’un yoğun trafiğinde yaşanan bu olay, sosyal medyada da büyük yankı uyandırdı.





TRAFİKTE ZOR ANLAR YAŞANDI

Danayı yakalamaya çalışan vatandaşlar ve sürücüler, yoğun trafik nedeniyle oldukça zor anlar yaşadı. Kurbanlık dananın kaçışı, İstanbul’un yoğun trafiğinde daha da karmaşa yarattı. Polis ekipleri ve vatandaşlar, danayı zapt edebilmek için yoğun çaba harcadı. Ancak dananın hızına yetişmek ve onu kontrol altına almak oldukça zor oldu.

Uzun süren kovalamaca sonunda, kurbanlık dana Sarıyer'de yakalanarak sahibine teslim edildi. Olay, İstanbul’da bayram öncesi yaşanan ilginç olaylar arasında yerini aldı. Kurbanlık hayvanların kaçma girişimleri, özellikle bayram dönemlerinde sıkça yaşanan durumlar arasında. Ancak bu seferki olay, İstanbul'un iki ilçesi arasında yaşanan uzun bir kovalamaca ile dikkat çekti.

