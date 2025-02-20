Kağızman Belediye Başkanı Mehmet Alkan'a 6 Yıl 3 Ay Hapis Cezası

Kağızman Belediye Başkanı Mehmet Alkan'a Hapis Cezası

Kars'ın Kağızman ilçesinin Belediye Başkanı Mehmet Alkan, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası aldı. Kars 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, tutuksuz sanık Alkan'ı yalnızca avukatı temsil etti.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında Alkan'ın cezalandırılmasını talep etti. Mahkeme heyeti, Alkan’ın avukatının mazeret bildirerek esasa yönelik savunma yapmak için süre verilmesi talebini reddetti.

Dava Sonucu

Dava sonucunda, sanık Mehmet Alkan, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası ile cezalandırıldı.

Geçmişteki Olaylar

Mehmet Alkan, 2019 yılında gözaltına alınmış ve Kars Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen operasyon neticesinde yurt dışı yasağı ile serbest bırakılmıştı. 1 Kasım 2019'da, PKK/KCK'nın eylem ve faaliyetlerinin engellenmesine yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınmıştı.

Alkan, 2009-2014 yılları arasında HDP'nin Kağızman Belediye Başkanlığı görevini yürütmüştü. Ayrıca, 31 Mart yerel seçimlerinde DEM Parti'nin Kağızman Belediye Başkanı olarak seçilmişti.