Kağızman’da İlk Vajinal Histerektomi: Karın Kesisi Olmadan Başarı

Kağızman Devlet Hastanesi'nde Uzm. Dr. Seda Biltekin ve Uzm. Dr. Esmahan Nida Kaplan, ilçede ilk kez rahim sarkması hastasına vajinal yolla histerektomi uyguladı; hasta iyi.

Yayın Tarihi: 29.11.2025 10:35
Güncelleme Tarihi: 29.11.2025 10:35
Kağızman Devlet Hastanesi'nde karın kesisi olmadan vajinal histerektomi

Kağızman Devlet Hastanesi, kadın sağlığı alanında önemli bir cerrahi başarıya imza attı. Hastanede görev yapan Uzm. Dr. Seda Biltekin ile Uzm. Dr. Esmahan Nida Kaplan, rahim sarkması şikayetiyle başvuran bir hastaya ilçede ilk kez uygulanan yöntemle vajinal yolla histerektomi gerçekleştirdi.

Operasyonun avantajları

Operasyon sırasında hastanın karın bölgesinde hiçbir kesi açılmaması, iyileşme süresinin kısalmasına ve ameliyat sonrası ağrıların minimum seviyede seyretmesine imkân sağladı. Ameliyathane ekibi tarafından titizlikle yürütülen işlem başarıyla sonuçlandı ve hastanın genel sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Hastane yönetiminin değerlendirmesi

Hastane yönetimi, gerçekleştirilen ameliyatın Kağızman’da kadın sağlığı alanında yeni bir dönemin habercisi olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı: Kadın Hastalıkları ve Doğum birimimizin uzmanları tarafından gerçekleştirilen bu operasyon, ilçemizde sağlık hizmetlerinin geldiği noktayı göstermesi bakımından son derece önemlidir. Kağızman Devlet Hastanesi olarak vatandaşlarımızın büyük merkezlere gitmeden nitelikli sağlık hizmetine ulaşabilmelerini sağlamak bizim önceliğimizdir. Başarılı operasyon nedeniyle hekimlerimizi kutluyor, hastamıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

Kağızman Devlet Hastanesi yetkilileri, ilerleyen dönemde de modern cerrahi tekniklerin uygulanmaya devam edeceğini ve kadın sağlığı hizmetlerinde kalite standartlarının daha da yükseltileceğini ifade etti.

