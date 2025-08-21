DOLAR
40,93 -0,01%
EURO
47,63 0,23%
ALTIN
4.393,92 0,26%
BITCOIN
4.594.136,8 1,87%

Kagoşima'da Linling Tayfunu: Sel ve Toprak Kayması Uyarısı

Kagoşima'da Linling tayfunu nedeniyle toprak kayması, sel ve nehir taşkınları uyarısı; Kyuşu Şinkansen seferleri aksadı.

Yayın Tarihi: 21.08.2025 20:58
Güncelleme Tarihi: 21.08.2025 20:58
Kagoşima'da Linling Tayfunu: Sel ve Toprak Kayması Uyarısı

Kagoşima'da Linling tayfunu: Sel ve toprak kayması riski

Yetkililer uyarıyor, tren seferleri aksıyor

Japonya'nın güneybatısındaki Kagoşima eyaletinde etkisini göstermeye başlayan Linling tayfunu nedeniyle şiddetli yağışlar kaydedildi.

Yerel yetkililer, bu yağışların toprak kayması, sel ve nehir taşkınları riskini artırdığı gerekçesiyle bölge halkını uyardı.

Japonya Meteoroloji Ajansı, Lingling tayfununun Kagoşima üzerinde etkili olmaya başladığını duyurdu.

Japan Railways firması, yoğun yağışlar nedeniyle bölgede demir yolu hizmetlerinde aksama yaşandığını, Kyuşu Şinkansen seferlerinin etkilendiğini açıkladı.

İLGİLİ HABERLER

İŞKUR Personel Alımı Başvuruları Bitiyor: Boğaziçi, TEİAŞ ve Üniversitelere Alım

Bankalar Rekabeti: QNB 85.000 TL Faizsiz, Akbank %2,09 Düşük Faizli Kredi

Hatay Reyhanlı'da 657'ye Tabi Memur Alımı: 3 VHKİ Kadrosu ve Başvuru Tarihleri

Bitlis'te İki Büyük Yatırım: DSİ Ahlat Sulaması ve TCDD Tatvan Atölye İhaleleri Başladı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Çorum Belediyesi Personeline 90 Bin Lira Banka Promosyonu
2
1 Ekim 2025'te Sahte Belge Denetimleri Sıklaşıyor — Cezalar 3 Katına Çıkıyor
3
Düzce'de fotokapanla tespit edilen kenevir zanlısı gözaltında
4
Kayseri'de İklimlendirme Sistemiyle Uyuşturucu Yetiştiren Şüpheli Yakalandı
5
BM: Gazze'de Zorla Yerinden Edilenlerin Sayısı 796 Binin Üzerine Çıktı
6
Tunus'ta Binlerce İşçi UGTT İçin Yürüdü — Sendikal Haklar ve 'Saldırı' Protestosu
7
Afyon, Antep, Ankara, Edirne'de Personel Alımı: Zabıta, İtfaiye ve Diğer Kadrolar İçin İlanlar

1 Ekim 2025'te Sahte Belge Denetimleri Sıklaşıyor — Cezalar 3 Katına Çıkıyor

Milli Eğitim'den Yeni Karar: İngilizce Derslerinde köklü değişiklik imzası

Bitlis'te İki Büyük Yatırım: DSİ Ahlat Sulaması ve TCDD Tatvan Atölye İhaleleri Başladı

Afyon, Antep, Ankara, Edirne'de Personel Alımı: Zabıta, İtfaiye ve Diğer Kadrolar İçin İlanlar

Resmi Gazete: Jandarma 8.000 Uzman Erbaş Alımı — Başvurular Başladı

Bankalar Rekabeti: QNB 85.000 TL Faizsiz, Akbank %2,09 Düşük Faizli Kredi

Vakıf Katılım Bankası'ndan Velilere: Vade Farksız Eğitim Kampanyası

Kuveyt Türk ve Bilet.com’dan 18-25’e 1000 TL’ye Varan Uçak Bileti İndirimi

Cumhurbaşkanlığı Erken Dönem Kariyer Programı: Gençlere Staj ve İş Kapısı

2025-2026'da Zilsiz Okul Dönemi: MEB'den Yeni Genelge

Hatay Reyhanlı'da 657'ye Tabi Memur Alımı: 3 VHKİ Kadrosu ve Başvuru Tarihleri

İŞKUR Personel Alımı Başvuruları Bitiyor: Boğaziçi, TEİAŞ ve Üniversitelere Alım