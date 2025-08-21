Kagoşima'da Linling Tayfunu: Sel ve Toprak Kayması Uyarısı

Kagoşima'da Linling tayfunu: Sel ve toprak kayması riski
Yetkililer uyarıyor, tren seferleri aksıyor
Japonya'nın güneybatısındaki Kagoşima eyaletinde etkisini göstermeye başlayan Linling tayfunu nedeniyle şiddetli yağışlar kaydedildi.
Yerel yetkililer, bu yağışların toprak kayması, sel ve nehir taşkınları riskini artırdığı gerekçesiyle bölge halkını uyardı.
Japonya Meteoroloji Ajansı, Lingling tayfununun Kagoşima üzerinde etkili olmaya başladığını duyurdu.
Japan Railways firması, yoğun yağışlar nedeniyle bölgede demir yolu hizmetlerinde aksama yaşandığını, Kyuşu Şinkansen seferlerinin etkilendiğini açıkladı.