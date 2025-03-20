Kahire Büyükelçiliği'nden Mısırlı Basına İftar Daveti

Türkiye'nin Kahire Büyükelçiliği, Türkiye ile Mısır arasındaki diplomatik ilişkilerin 100. yıl dönümü dolayısıyla Mısırlı basın mensuplarına yönelik bir iftar programı düzenledi. İftara, 100’den fazla Mısırlı basın mensubu katıldı.

İftarda konuklara, Türk kültürünün vazgeçilmez lezzetlerinden olan Türk döneri ve Türk baklavası ikram edildi. Programda konuşan Türkiye'nin Kahire Büyükelçisi Salih Mutlu Şen, dönerin artık dünya genelinde tanınan bir hızlı gıda ürünü haline geldiğini vurguladı.

Diplomatik İlişkilerin 100'üncü Yılı İçin Etkinlikler

Elçi Şen, bu özel yıl kapsamında Türk mutfağını ve Türk kahvaltısını tanıtma faaliyetlerine devam edeceklerini belirtti. Ayrıca, Anadolu Ateşi gösteri grubunun Mısır'daki Piramitler önünde özel bir gösteri sunması planlandığını, bu konudaki görüşmelerin devam ettiğini aktardı. Ayrıca, geleneksel Türk gelin kıyafetleri sergisiyle ilgili bilgiler de paylaştı.

Türkiye ile Mısır arasındaki ilişkilerde geçen yıl önemli ilerlemeler kaydedildiğini ifade eden Şen, bu gelişmeleri karşılıklı ziyaretlerle somutlaştı. 2024 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Mısır'ı iki kez ziyaret edeceğini duyurdu.

Ekonomik İşbirliği ve Projeler

Büyükelçi Şen, Türkiye'nin Süveyş Kanalı ekonomik bölgesine olan ilgisinin arttığını, Batı Kantara Sanayi Bölgesi’nde 200 milyon dolarlık dört fabrika inşasının sürdüğünü belirtti. İşbirliği potansiyeline vurgu yaparak, iki ülke arasında önemli bir ekonomik işbirliği yapılabileceğini ifade etti.

Ramazan ayının önemine de değinen Şen, bu dönemin hem bir ibadet hem de toplumsal bir coşku olduğunu aktararak, Mısırlı ailelere yardım paketleri dağıttıklarını belirtti. Ayrıca, Ramazan Bayramı sırasında 500 Mısırlı aileye iftar verilmesi ve çocuklara harçlık dağıtılması planlandığını bildirdi.

Son olarak, medya mensuplarıyla güçlü bir işbirliği içerisinde çalışmak istediğini belirten Şen, tüm katılımcılara teşekkür ederek Ramazan Bayramı’nı kutladı.