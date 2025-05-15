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Kahire'de 15 Mayıs Uluslararası Aile Günü Coşkuyla Kutlandı

Türkiye'nin Kahire Büyükelçiliği, 15 Mayıs Uluslararası Aile Günü'nü çeşitli ülkelerin katılımıyla kutladı.

Yayın Tarihi: 15.05.2025 23:21
Güncelleme Tarihi: 15.05.2025 23:21
Kahire'de 15 Mayıs Uluslararası Aile Günü Coşkuyla Kutlandı

Kahire Büyükelçiliği’nde Aile Günü Kutlaması

Mısır'ın Kahire kentinde, Türkiye'nin Kahire Büyükelçiliği konutunda 15 Mayıs Uluslararası Aile Günü etkinliği gerçekleştirildi. Dikkat çeken bu organizasyona, birçok ülkenin büyükelçileri ve temsilcileri katıldı.

Büyükelçi Salih Mutlu Şen'in Açılış Konuşması

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Türkiye'nin Kahire Büyükelçisi Salih Mutlu Şen, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde aile geleneğinin korunmasına yönelik çalışmaların önemine değindi. 2025 yılının Aile Yılı olarak ilan edildiğini belirterek, gençlerin yuva kurmalarına yönelik teşvik programlarının uygulanmaya başlandığını ifade etti.

Şen, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından 1993 yılından bu yana her 15 Mayıs'ın Dünya Aile Günü olarak kutlandığını hatırlatarak, Türk toplumunun aileye verdiği özel değerin altını çizdi.

Ailenin Toplumdaki Önemi

Büyükelçi, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nda aile kavramının “Aile, toplumun temelidir” ifadesiyle güvence altına alındığını belirtti. Ailenin bireylerin eğitim aldığı, değerleri öğrenip topluma hazırlandığı en önemli yapı olduğunu vurguladı. Türk milletinin tarih boyunca aile kurumuna büyük bir değer verdiğini dile getirdi.

Şen, Mısır’ın da ailenin güçlendirilmesine gösterdiği önemi takdirle karşıladığını aktararak davetlilere teşekkür etti.

Etkinlikteki Yenilikler

Etkinlikte ayrıca Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hazırlanan “Aile” temalı bir video gösterimi yapıldı ve Türk aile yapısının güçlendirilmesi hakkında bir sunum gerçekleştirildi.

Programın sonunda, Büyükelçi Şen'in kendi çektiği Nil manzaralı fotoğraftan esinlenen genç sanatçı Mona Refat'ın gerçekleştirdiği yağlı boya tablo sergilendi. Büyükelçi, tablo için genç sanatçıya teşekkür etti.

Refat'ın, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı tarafından düzenlenen yaz kampına katılması planlanıyor.

Mısır'daki Türkiye’nin Kahire Büyükelçiliği konutunda 15 Mayıs Uluslararası Aile Günü kutlandı....

Mısır'daki Türkiye’nin Kahire Büyükelçiliği konutunda 15 Mayıs Uluslararası Aile Günü kutlandı. Etkinliğe Pakistan, Katar, Suudi Arabistan, Azerbaycan, Bangladeş, Belarus, Sri Lanka, İran (menfaat ofisi başkanı) dahil birçok ülkenin Kahire Büyükelçisi ya da Yardımcısı ile Mısırlı, Suriyeli ve Filistinli konuklar katıldı.

Mısır'daki Türkiye’nin Kahire Büyükelçiliği konutunda 15 Mayıs Uluslararası Aile Günü kutlandı....

Mısır'daki Türkiye’nin Kahire Büyükelçiliği konutunda 15 Mayıs Uluslararası Aile Günü kutlandı. Etkinliğe Pakistan, Katar, Suudi Arabistan, Azerbaycan, Bangladeş, Belarus, Sri Lanka, İran (menfaat ofisi başkanı) dahil birçok ülkenin Kahire Büyükelçisi ya da Yardımcısı ile Mısırlı, Suriyeli ve Filistinli konuklar katıldı.

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