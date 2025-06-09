Kahire'de Türkiye'den Gazzeli ve Mısırlılara Kurban Bayramı Dayanışması

Kahire'de Kurban Bayramı Kutlaması

Türkiye’nin Kahire Büyükelçiliğinde gerçekleştirilen Kurban Bayramı etkinliği, 400 Gazzeli ve 150 Mısırlı aileyle kutlandı. Bu anlamlı organizasyon, Türkiye’nin Kahire Büyükelçiliği, Filistin Büyükelçiliği, Mısırlı Awlady Derneği ve İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı (İHH) işbirliği ile gerçekleştirildi.

Kurban Etleri İhtiyaç Sahiplerine Dağıtıldı

Etkinlik çerçevesinde, İHH tarafından Mısır’da kesilen kurbanlardan elde edilen 10'ar kiloluk paketler, ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıldı. Ayrıca, programa iştirak eden konuklara kavurma ve pilav ikram edildi.

Büyükelçi Şen'den Önemli Mesajlar

Büyükelçi Salih Mutlu Şen, etkinlikte yaptığı konuşmada, bu bayramın İslam dünyası için Gazze’de yaşanan acılar nedeniyle buruk geçtiğini ifade ederek, “Mağdur ve mazlum kardeş Filistin halkı için bütün İslam alemi ve tüm insanlık için barış, güvenlik ve refah niyaz ediyoruz.” dedi.

Şen, bu faaliyetle Gazze halkına dokunma fırsatı bulduklarını belirterek, Türkiye’nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, mağdurlara yardım etme görevini üstlendiğini vurguladı.

Mısır ile Kardeşlik Vurgusu

Büyükelçi ayrıca, Türkiye ve Mısır arasındaki 1000 yıllık kardeşlik bağlarına dikkat çekerek, Mısırlı halkı Türk halkının kardeşi olarak gördüklerini ifade etti. “Mısır halkının Gazze’de yaşananlara karşı gösterdiği duyarlılık çok önemlidir,” diyen Şen, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin çabalarını da destekledi.

Gelecek Dönemdeki Hedefler

Büyükelçi Şen, Türkiye’nin ve İslam dünyasının özgürlük, güvenlik ve onurlu bir yaşam hedeflediğini belirterek, Büyükelçilik olarak Türk sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliğine devam edeceklerini kaydetti. Ayrıca, Gelecek bayramda Gazze’de barış içinde bir Filistin görme dileğini de dile getirdi.

Türkiye’nin Kahire Büyükelçiliğinde düzenlenen Kurban Bayramı yardımlaşma ve dayanışma faaliyetine 400 Gazzeli ve 150 Mısırlı katıldı. Türkiye’nin Kahire Büyükelçiliği, Filistin Büyükelçiliği, Mısırlı Awlady Derneği ve İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı (İHH) işbirliğinde Filistinli ve Mısırlı ihtiyaç sahibi ailelere kurban eti dağıttı.

Türkiye’nin Kahire Büyükelçiliğinde düzenlenen Kurban Bayramı yardımlaşma ve dayanışma faaliyetine 400 Gazzeli ve 150 Mısırlı katıldı. Türkiye’nin Kahire Büyükelçiliği, Filistin Büyükelçiliği, Mısırlı Awlady Derneği ve İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı (İHH) işbirliğinde Filistinli ve Mısırlı ihtiyaç sahibi ailelere kurban eti dağıttı.