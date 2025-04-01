Kahkaha Yogası ile Stresi Yenin

Kahkaha Yogası ile Stres Atma Yöntemi

Kahkaha yogası, katılımcılara yapay kahkahalar ile streslerini azaltma fırsatı sunuyor. Katılımcılar, bu yöntemi uygulayarak stres seviyelerinin düştüğünü, bağışıklık sistemlerinin güçlendiğini ve yaşam kalitelerinin arttığını belirtiyorlar.

Hindistan'dan Dünyaya

1995 yılında Hintli doktor Madan Kataria tarafından geliştirilen kahkaha yogası, derin nefes egzersizleriyle birleşerek hem beden hem de zihin dengesi sağlamayı amaçlıyor. Bu yöntemde, yapay kahkahalar beynimiz tarafından gerçek olarak algılanıyor ve bu da çeşitli sağlık yararlarını beraberinde getiriyor.

Uygulama ve Katılımcı Görüşleri

Son yıllarda Türkiye'de de oldukça ilgi gören kahkaha yogası, bireysel veya grup seanslarıyla gerçekleştirilmekte. Katılımcılar, nefes ve ritim teknikleri eşliğinde kahkaha atarak hem fiziksel hem de zihinsel rahatlama sağlıyorlar.

Ankara'da kahkaha yogası eğitimi veren Şengül Esen Demir, bunun bilimsel bir yöntem olduğunu vurguluyor. Katılımcıların kahkaha atarak vücut kimyasını değiştirdiklerini belirten Demir, "Beyin, 'mış' ile gerçeği ayırt edemediği için mutluluk hormonları serbest kalıyor" dedi.

Hafifleme ve Rahatlama Anları

Etkinliğe katılan Sema Melike Koç, seans sonrası hissettiği hafifliği kaydederek, "Bütün seanslardan sonra birlikte bu hafifliği hissediyoruz, çok kıymetli" açıklamasında bulundu. Diğer bir katılımcı Tuba Sakarya ise kahkaha atmanın üzerindeki baskıyı kaldırdığını ve bunu kendin olmanın bir yolu olarak gördüğünü ifade etti.

Kahkaha Yogasının Faydaları

Kahkaha yogasının, sadece eğlenceden ibaret olmadığını belirten Demir, bu tekniğin ciddi bir süreç ve izlenmesi gereken matematiksel bir yanı olduğunu vurguladı. Kahkaha atmanın herkesin katılması gereken bir seans olduğunu belirten Katılımcılar, bu deneyimin hayatlarına olumlu katkılar sağladığını aktarıyorlar.

Nefes ve ritim teknikleriyle yapılan "kahkaha yogası", katılımcıların stresinin azalmasına ve mutluluk hormonlarının artmasına katkı sağlıyor. Son yıllarda Türkiye'de de ilgi gören kahkaha yogası, bireysel ya da grup seanslarıyla uygulanıyor. Katılımcılar, nefes ve ritim teknikleri eşliğinde kahkaha atarak hem fiziksel hem de zihinsel rahatlama sağlıyor.

Nefes ve ritim teknikleriyle yapılan "kahkaha yogası", katılımcıların stresinin azalmasına ve mutluluk hormonlarının artmasına katkı sağlıyor. Son yıllarda Türkiye'de de ilgi gören kahkaha yogası, bireysel ya da grup seanslarıyla uygulanıyor. Katılımcılar, nefes ve ritim teknikleri eşliğinde kahkaha atarak hem fiziksel hem de zihinsel rahatlama sağlıyor.