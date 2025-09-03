DOLAR
Kahramankazan'da 100 bin 725 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde otoyolda durdurulan otomobilde 100 bin 725 sentetik uyuşturucu hap bulundu; sürücü N.T. tutuklandı.

Yayın Tarihi: 03.09.2025 15:38
Güncelleme Tarihi: 03.09.2025 15:45
Operasyon ve gözaltı

Kahramankazan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada, İstanbul'dan Ankara'ya uyuşturucu getirileceği bilgisine ulaşılması üzerine çalışma başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, otoyolun Akıncı Gişeleri'ndeki uygulama noktasında durdurduğu otomobilde arama yaptı.

Aracın bagajında 100 bin 725 sentetik uyuşturucu hap ele geçirilirken, ekipler sürücü N.T'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

