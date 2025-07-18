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Kahramankazan'da 15 Temmuz Anma Etkinlikleri Devam Ediyor

Kahramankazan’da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri, şehitler anılarak sürdürülüyor.

Yayın Tarihi: 18.07.2025 17:20
Güncelleme Tarihi: 18.07.2025 17:20
Kahramankazan'da 15 Temmuz Anma Etkinlikleri Devam Ediyor

Kahramankazan'da 15 Temmuz Anma Etkinlikleri

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinlikleri devam ediyor. Kaymakam Abdullah Selim Parlar ve Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu, etkinlikler kapsamında Kahramankazan Şehitliği'ni ziyaret etti.

Burada düzenlenen ziyaret sırasında şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu, şehit mezarları ziyaret edilerek kırmızı karanfil bırakıldı ve dualar edildi. Ardından Ulu Cami'de mevlit okutularak, şehitler için lokma dağıtıldı.

Katılımcılar, Kahramankazan 15 Temmuz Gazileri ve Şehit Aileleri Derneği ile Kahramankazan 15 Temmuz Şehitleri ve Demokrasi Müzesini de ziyaret etti. Müze Müdürü Ali Haydar Atalar, 15 Temmuz demokrasi müzelerinin, hain darbe girişimi sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensip ve teşrifleriyle kurulduğunu belirtti.

Atalar, konuşmasında şunları ifade etti: "15 Temmuz demokrasi müzeleri tüm Türkiye'de olduğu gibi Kahramankazan ilçemizde de millet egemenliğini, demokrasiyi, şehitlerimizin aziz ruhunu ve kahraman gazilerimizi ebediyen yaşatmak üzere vücut ve teşekkür bulmuştur. Malumunuz, binlerce yıldır bu coğrafyada hüküm sürüyoruz, yerin altında yerin üstünde medeniyetler, mimariler inşa ettik. Binlerce yıldır bu coğrafyada olmamızı hazmedemeyenler, dahili ve harici her daim düşmanlarımız olmuştur. Ancak tarih şuna şahitlik etti ki bizler bu coğrafyada bir arada durmayı başardığımız müddetçe bu aziz coğrafyayı hiçbir zaman düşman postalına ezdirmedik."

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinlikleri...

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinlikleri devam ediyor.

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinlikleri...

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinlikleri devam ediyor.

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