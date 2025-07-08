Kahramankazan'da Eski Çöp Dökme Sahasında Yangın Kontrol Altına Alındı

Ankara'da Yangın Paniği: Kahramankazan'daki Eski Çöp Dökme Sahasında Alevler Söndürüldü

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde, Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde bulunan eski çöp dökme sahasında akşam saatlerinde hâlâ belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangının büyümesi üzerine, bölgeye hemen itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangına müdahale eden itfaiye ekiplerine Kahramankazan Belediyesi personeli de destek verdi. İş makineleri ve su tankerleri ile yangın söndürme çalışmalarına katılan ekipler, yaklaşık 2 saat süren yoğun çabanın ardından alevleri kontrol altına almayı başardı.

Yangın alanına gelen Kahramankazan Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu, çalışmalara katılan ekiplerden bilgi aldı ve olayın gelişimini takip etti. Yangının neden çıktığına dair incelemelerin devam ettiği bildiriliyor.

Ankara’nın Kahramankazan ilçesindeki eski çöp dökme sahasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Ankara’nın Kahramankazan ilçesindeki eski çöp dökme sahasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.