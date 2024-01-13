Kahramanlar-41 Operasyonlarında 113 şüpheli yakalandı

Bölücü terör örgütüne (BTÖ) karşı Kahramanlar-41 operasyonları düzenleyen İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 32 ilde 113 şüpheliyi yakaladıklarını duyurdu.

Kahramanlar-41 Operasyonlarında 113 şüpheli yakalandı
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Bakan Yerlikaya'nın sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla operasyonun detayları belirtildi. Kahramanlar-41 operasyonları Jandarma Genel Komutanlığı TEM Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı koordinasyonunda gerçekleştiği ifade edildi. Operasyonlarda bölücü terör örgütlerine yönelik 32 ilde baskınlar yapıldığı ve 113 şüphelinin gözaltına alındığı belirtildi. 

Bakan Yerlikaya yaptığı paylaşımda yılın her ayın her günü için operasyonların kesintisiz devam ettiği vurgulandı. Yerlikaya son teröristin etkisiz hale getirildiği güne kadar operasyonların devam edeceği mesajını verdi.

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