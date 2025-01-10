Kahramanmaraş Deprem Davasında Yargılamalar Devam Ediyor: Ebrar Sitesi F Blok'ta 96 Ölüm

Kahramanmaraş'ta Deprem Yargılamaları Devam Ediyor

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen depremler sonucu yıkılan Ebrar Sitesi F Blok'ta 96 kişinin yaşamını yitirmesine ve 8 kişinin yaralanmasına neden olan olayla ilgili yargılamalar sürüyor. Dava, 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam ediyor.

Duruşma Detayları

Duruşmaya, tutuklu sanık Çetin Kurt ve başka bir dosyadan tutuklu Tevfik Tepebaşı, bulundukları cezaevlerinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi üzerinden katıldı. Duruşma salonunda ise tutuksuz sanıklar Metin K, Berra E. ve taraf avukatları ile müştekiler hazır bulundu. Diğer sanıkların yokluğu ise dikkat çekti.

Suçlamalara Yönelik Savunmalar

Tutuksuz sanık Berra E., kendisine yöneltilen suçlamaları kabul etmeyerek beraatini talep etti. Tutuklu sanık Çetin Kurt ise savunmasında suçsuz olduğunu öne sürerek tahliyesini istedi. Diğer sanık Tepebaşı ise binayla bir ilgisi olmadığını belirtti ve bilirkişi raporunu anlamadığını vurgulayarak beraatini talep etti.

Mahkeme Kararları

Mahkeme heyeti, tutuklu kaldığı süreyi göz önüne alarak Çetin Kurt'un yurt dışına çıkış yasağı koşuluyla tahliyesine karar verdi. Ayrıca, başka dosyadan tutuklu olan Tevfik Tepebaşı'nın tutuklanmasına, diğer sanıkların ise mevcut hallerinin devamına karar verildi. Duruşma, eksikliklerin giderilmesi için 21 Mart'a ertelendi.

İddianame ve Ceza Talepleri

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede sanıklar hakkında bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası talep ediliyor.