Kahramanmaraş Deprem Davasında Yargılamalar Devam Ediyor: Ebrar Sitesi F Blok'ta 96 Ölüm

Kahramanmaraş'ta Ebrar Sitesi F Blok'ta 96 kişinin ölümüne neden olan depremin yargılamasında sanıklarla ilgili süreç sürüyor.

Yayın Tarihi: 10.01.2025 15:12
Güncelleme Tarihi: 10.01.2025 15:12
Kahramanmaraş Deprem Davasında Yargılamalar Devam Ediyor: Ebrar Sitesi F Blok'ta 96 Ölüm

Kahramanmaraş'ta Deprem Yargılamaları Devam Ediyor

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen depremler sonucu yıkılan Ebrar Sitesi F Blok'ta 96 kişinin yaşamını yitirmesine ve 8 kişinin yaralanmasına neden olan olayla ilgili yargılamalar sürüyor. Dava, 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam ediyor.

Duruşma Detayları

Duruşmaya, tutuklu sanık Çetin Kurt ve başka bir dosyadan tutuklu Tevfik Tepebaşı, bulundukları cezaevlerinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi üzerinden katıldı. Duruşma salonunda ise tutuksuz sanıklar Metin K, Berra E. ve taraf avukatları ile müştekiler hazır bulundu. Diğer sanıkların yokluğu ise dikkat çekti.

Suçlamalara Yönelik Savunmalar

Tutuksuz sanık Berra E., kendisine yöneltilen suçlamaları kabul etmeyerek beraatini talep etti. Tutuklu sanık Çetin Kurt ise savunmasında suçsuz olduğunu öne sürerek tahliyesini istedi. Diğer sanık Tepebaşı ise binayla bir ilgisi olmadığını belirtti ve bilirkişi raporunu anlamadığını vurgulayarak beraatini talep etti.

Mahkeme Kararları

Mahkeme heyeti, tutuklu kaldığı süreyi göz önüne alarak Çetin Kurt'un yurt dışına çıkış yasağı koşuluyla tahliyesine karar verdi. Ayrıca, başka dosyadan tutuklu olan Tevfik Tepebaşı'nın tutuklanmasına, diğer sanıkların ise mevcut hallerinin devamına karar verildi. Duruşma, eksikliklerin giderilmesi için 21 Mart'a ertelendi.

İddianame ve Ceza Talepleri

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede sanıklar hakkında bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası talep ediliyor.

İLGİLİ HABERLER

Vakıf Katılım Bankası'ndan Rekor Yüzde 15 Maaş Artışı

Çalışanın Yemek Parasından Prim Kesintisi: SGK'dan Yeni Karar

Hazine ve Maliye Bakanı'ndan Devlet Destekli Konut Kredisi Müjdesi

TBMM'den Aile Hekimleri İçin Önemli Kararlar! Ücretsiz Hizmet Dönemi Başladı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Tokat'ta Trafik Kazası: 1 Ölü, 4 Yaralı
2
Rize'deki PTT Çalışanlarının Ölümü, Ardahan ve Erzincan'da Protesto Edildi
3
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Muhalefet Türkiye'nin Kazanımlarını Takdir Etmiyor
4
Erzurum'da Müstakil Evde Patlama: 4 Yaralı
5
Kahramanmaraş Deprem Davasında Yargılamalar Devam Ediyor: Ebrar Sitesi F Blok'ta 96 Ölüm
6
Savaş Bölgelerinde Hayatlarını Risque Eden Gazeteciler: Fedakarlığın Hikayesi
7
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Halep Kalesi'nde Ay Yıldızlı Sancak Neden CHP'yi Rahatsız Ediyor?'

Hazine ve Maliye Bakanı'ndan Devlet Destekli Konut Kredisi Müjdesi

Bakan Bayraktar'dan Elektrik ve Doğalgaz Fiyatları İçin Önemli Açıklama!

TOKİ'den 46 İlde 563 Arsa ve 322 Konut Satışı fırsatı!

İçecek Fiyatlarına Zam! Asgari Ücretin Etkisi Sıfırlandı

Vakıf Katılım Bankası'ndan Rekor Yüzde 15 Maaş Artışı

Yeni Açıklandı! 2025 Yılında 4.200 Personel Alınacak

Emekli Maaşlarına Çifte Zam Fırsatı! Ek Ödemeler Artıyor

TOKİ'den 9-10 Ocak’ta Büyük Arsa Satışı Fırsatı

TBMM'den Borçlulara Müjde: Genel Af İmzalandı!

TBMM'den Aile Hekimleri İçin Önemli Kararlar! Ücretsiz Hizmet Dönemi Başladı

Tarımda Dev Destek! 2025 İçin Yeni Müjdeler Açıklandı

Çalışanın Yemek Parasından Prim Kesintisi: SGK'dan Yeni Karar