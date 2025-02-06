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Kahramanmaraş Depremleri Sonrası Beton Firmalarına 54 Milyon Lira Ceza Kesildi

Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında beton ve çimento firmalarına toplam 54 milyon lira ceza uygulandı.

Yayın Tarihi: 06.02.2025 11:12
Güncelleme Tarihi: 06.02.2025 11:12
Kahramanmaraş Depremleri Sonrası Beton Firmalarına 54 Milyon Lira Ceza Kesildi

Kahramanmaraş Depremlerinin İkinci Yılı

Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası bölgedeki hazır beton ve çimento firmaları çarpıcı bir denetim sürecine girdi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, fahiş fiyat uygulamaları nedeniyle bu firmalara toplamda 54 milyon lira ceza verildiğini açıkladı.

Denetimlerin Amacı ve Uygulanan Cezalar

Bakan Bolat, 6 Şubat 2023'te yaşanan depremlerin ardından bölgeyi yeniden inşa etme çabalarının sürdüğünü belirterek, 39 firmanın denetlendiğini ve bu firmalara toplam 54 milyon lira idari para cezası uygulandığını ifade etti.

Depremin ardından, e-Ticaret sektöründe de önemli adımlar atıldı. Bolat, “e-Ticarette Deprem Yardımlaşma Seferberliği (e-Seferberlik)” programının başlatıldığını, burada öncelikli ihtiyaç ürünlerinin indirimli olarak satıldığını aktardı.

Yardım ve Destek Çalışmaları

e-Seferberlik kapsamında yaklaşık 4,7 milyon ürün satışı yapılmış olup bu satışların toplam bedeli 397 milyon lira olarak kaydedilmiştir. Ayrıca, depremden etkilenen illere toplam 2,45 milyar lira destek sağlandığı bildirildi.

Kooperatif Desteklemeleri ve Denetimler

Bakan Bolat, kooperatiflerin yeniden ekonomik hayata kazandırılması için destek programlarının oluşturulduğunu ve fahiş fiyat denetimlerinin 5 bin 100 firma ve 23 bin ürün üzerinde gerçekleştirildiğini vurguladı. Denetimler sonucunda fiyat manipülasyonu yapan 331 firmaya toplam 78 milyon 846 bin 689 lira ceza kesilmiştir.

Bu çerçevede, hazır beton ve çimento firmalarının denetimleri hız kesmeden devam etmekte, bölgenin inşaat dönüşüm süreci desteklenmektedir.

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