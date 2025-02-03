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Kahramanmaraş Depremlerinde Hayatını Kaybedenler '04.17' Panosunda Yaşatılıyor

Kahramanmaraş depremlerinde hayatını kaybeden 12 bin 789 vatandaşın ismi, '04.17' panosunda acı hatıralar olarak yaşatılıyor.

Yayın Tarihi: 03.02.2025 00:57
Güncelleme Tarihi: 03.02.2025 01:01
Kahramanmaraş Depremlerinde Hayatını Kaybedenler '04.17' Panosunda Yaşatılıyor

Kahramanmaraş'taki Depremde Kaybedilenler Anılıyor

6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen ve “Asrın felaketi” olarak adlandırılan Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenlerin isimleri, büyük bir anıt niteliğindeki "04.17" panosunda yaşatılıyor.

‘04.17’ Panosu Açıldı

Büyükşehir Belediyesince hizmet binasına özel olarak yaptırılan bu pano, depremin meydana geldiği ilk anı, yani 04.17'yi simgeliyor. Söz konusu pano, 12 bin 789 vatandaşımızın isminin yer aldığı özel ekranlarıyla dikkat çekiyor. Depremin acısını ve yaşamını yitirenlerin hatıralarını sonsuza dek yaşatmayı amaçlayan bu çalışma, ziyaretçiler için görkemli bir anı oluşturuyor.

Vatandaşlardan Duygu Dolu Tepkiler

Pano önünde toplanan vatandaşlar, yakınlarının isimlerini gördüklerinde duygu dolu anlar yaşıyor. Bu tür anıtların, kaybedilen hayatların önemini hatırlattığını ifade eden ziyaretçiler, bu çalışmanın yapılmasından dolayı yetkililere teşekkür ediyorlar.

“Asrın felaketi” olarak nitelendirilen 6 Şubat 2023’te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli...

“Asrın felaketi” olarak nitelendirilen 6 Şubat 2023’te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenlerin isimleri, "04.17" panosunda yaşatılıyor.

“Asrın felaketi” olarak nitelendirilen 6 Şubat 2023’te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli...

“Asrın felaketi” olarak nitelendirilen 6 Şubat 2023’te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenlerin isimleri, "04.17" panosunda yaşatılıyor.

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