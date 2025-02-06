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Kahramanmaraş Depremlerinde Hayatını Kaybedenler Zonguldak'ta Anıldı

Zonguldak'ta, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle hayatını kaybedenler anıldı. Anma etkinliğinde duygusal anlar yaşandı.

Yayın Tarihi: 06.02.2025 05:15
Güncelleme Tarihi: 06.02.2025 05:15
Kahramanmaraş Depremlerinde Hayatını Kaybedenler Zonguldak'ta Anıldı

Kahramanmaraş Depremlerinde Hayatını Kaybedenler Zonguldak'ta Anıldı

Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler, Zonguldak'ta düzenlenen anma programıyla saygı ile anıldı. Zonguldak Demokrasi Platformu öncülüğünde gerçekleştirilen etkinlik, 6 Şubat 2023 tarihindeki 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ikinci yılında yapıldı.

Madenci Anıtı’nda Bir Araya Geldiler

Kent merkezindeki Madenci Anıtı önünde bir araya gelen sivil toplum kuruluşu temsilcileri, siyasi parti üyeleri ve vatandaşlar, hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulundu. Anma programında duygu dolu anlar yaşandı.

GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil'den Açıklama

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil, "Depremde hayatını kaybedenleri rahmet ve saygıyla anıyoruz," dedi. Yeşil, tarihin en büyük depremini yaşadıklarını belirterek, "Unutmamak ve unutturmamak adına buradayız. Madencilerimizin orada özverili çalışmalarıyla kurtardıkları insanların hikayelerini paylaşmak istiyoruz. Bu acıların bir daha yaşanmamasını diliyorum," ifadelerini kullandı.

Arama Kurtarma Faaliyetlerine Destek

Zonguldak Demokrasi Platformu adına açıklama yapan Erdoğan Kaymakçı, arama kurtarma faaliyetlerine katılan madencilerin, göçük ve enkaza girerek yüzlerce insanı kurtarma konusundaki uzmanlıklarıyla fark yarattığını vurguladı.

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